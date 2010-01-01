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  5. ДП В Браво-0 Super White 200*40
Браво-0 Super White
0,0
3 892

Дверь межкомнатная cкладная из ПВХ "Браво-0" Super White глухая

Этот товар смотрят 18 человек
ДП В Браво-0 Super White 200*40
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 506906
Этот товар смотрят 18 человек

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С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
3 892
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 3 892 ₽
Наличник 378 ₽ x 5 шт.
Добор 532 ₽ x 3 шт.
Межкомнатные двери 3 892 ₽
Изменить
11 270
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
649 х 6 месяцев в рассрочку
Этот товар купили 204 раза
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
147-0057 Наличник "Т" В Super White МДФ Тип-0 2150*70*8 (20*3) М
147-0057 ⋅ 378 ₽
 378
1 890
147-0058 Добор "Т" В Super White МДФ 2070*100*8 M
147-0058 ⋅ 532 ₽
 532
1 596
146-0543 ДП В Браво-0 Super White 200*40
146-0543 ⋅ 3 892 ₽
 3 892
3 892
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Дверь межкомнатная cкладная из ПВХ "Браво-0" Super White глухая
Размер полотна, см:
200x40
200x35
200x40
Как сделать замеры
Цвет: Super White
ДП В Браво-0 Super White 200*40
ДП В Браво-0 Grey Pro 200*40 ДП В Браво-0 Total Black 200*40

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Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 40
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Bravo

Характеристики

  • Артикул:
    146-0543
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    40
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Bravo
  • Стиль:
    Современный
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Отделка
Винил — структурный материал с защитным слоем Overlay и мелкозернистой поверхностью. Отделка осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации. Южная Корея.
Материал
Щитовые двери изготовлены из МДФ (англ. Medium Density Fibreboard, MDF), внутри жесткий и прочный сотовый наполнитель с ячейкой 30 мм. Торцы защищены износостойкой кромкой из ПВХ.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания. Благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со стороны петель.
Цвет по RAL
RAL 9003 - Сигнальный белый (англ. Signal white, нем. Signalweiß).

Характеристики

  • Артикул:
    146-0543
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    40
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Bravo
  • Стиль:
    Современный

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Отзывы и вопросы о товаре

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