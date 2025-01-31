Новинка! Ламинат Alta Step Roca

Уважаемые покупатели, в нашем магазине в разделе напольные покрытия ламинат Класса 34 теперь можно заказать новый ламинат Alta Step коллекции Roca. Ламинат Alta Step Roca — это один из популярных моделей ламината, который отличается высокой прочностью, долговечностью и привлекательным внешним видом. Он предназначен для использования в жилых и коммерческих помещениях с различной нагрузкой. Ламинат Alta Step Roca имитирует текстуру дерева с эффектом старинного покрытия. Он может иметь различные оттенки и текстуры, что помогает создать стильный и уютный интерьер. Alta Step Roca обладает хорошей водоотталкивающей способностью, что делает его подходящим для установки в помещениях с повышенной влажностью, например, на кухне или в ванной комнате.