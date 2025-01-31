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Новинка! Ламинат Alta Step Roca

31.01.2025

Уважаемые покупатели, в нашем магазине в разделе напольные покрытия ламинат Класса 34 теперь можно заказать новый ламинат Alta Step коллекции Roca. Ламинат Alta Step Roca — это один из популярных моделей ламината, который отличается высокой прочностью, долговечностью и привлекательным внешним видом. Он предназначен для использования в жилых и коммерческих помещениях с различной нагрузкой. Ламинат Alta Step Roca имитирует текстуру дерева с эффектом старинного покрытия. Он может иметь различные оттенки и текстуры, что помогает создать стильный и уютный интерьер. Alta Step Roca обладает хорошей водоотталкивающей способностью, что делает его подходящим для установки в помещениях с повышенной влажностью, например, на кухне или в ванной комнате.

SPC Alta Step Roca 0,3/34 4U micro (610 х 305 х 4 мм) 1901 Оникс (2,605 кв.м)
SPC 34 класс Микрофаска Alta Step Roca толщина 4 мм 1901 Оникс
5 080
Размер:
61x30,5x0,4
SPC Alta Step Roca 0,3/34 4U micro (610 х 305 х 4 мм) 1902 Шерл (2,605 кв.м)
SPC 34 класс Микрофаска Alta Step Roca толщина 4 мм 1902 Шерл
5 080
Размер:
61x30,5x0,4
SPC Alta Step Roca 0,3/34 4U micro (610 х 305 х 4 мм) 1903 Диамант (2,605 кв.м)
SPC 34 класс Микрофаска Alta Step Roca толщина 4 мм 1903 Диамант
5 080
Размер:
61x30,5x0,4
SPC Alta Step Roca 0,3/34 4U micro (610 х 305 х 4 мм) 1904 Титаниум (2,605 кв.м)
SPC 34 класс Микрофаска Alta Step Roca толщина 4 мм 1904 Титаниум
5 080
Размер:
61x30,5x0,4
SPC Alta Step Roca 0,3/34 4U micro (610 х 305 х 4 мм) 1906 Султанит (2,605 кв.м)
SPC 34 класс Микрофаска Alta Step Roca толщина 4 мм 1906 Султанит
5 080
Размер:
61x30,5x0,4
SPC Alta Step Roca 0,3/34 4U micro (610 х 305 х 4 мм) 1908 Палладий (2,605 кв.м)
SPC 34 класс Микрофаска Alta Step Roca толщина 4 мм 1908 Палладий
5 080
Размер:
61x30,5x0,4
SPC Alta Step Roca 0,3/34 4U micro (610 х 305 х 4 мм) 1909 Ангелит (2,605 кв.м)
SPC 34 класс Микрофаска Alta Step Roca толщина 4 мм 1909 Ангелит
5 080
Размер:
61x30,5x0,4