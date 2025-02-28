Новинка! Ламинат Classen Manor

Уважаемые покупатели, в нашем магазине в разделе напольные покрытия ламинат Класса 32 предлагаем вам выбрать новую коллекцию ламината от бренда Classen под названием Manor. Ламинат Classen Manor — это коллекция высококачественного покрытия, предназначенная для создания стильных и прочных напольных решений в жилых помещениях. Он сочетает в себе эстетический внешний вид, долговечность и простоту в укладке. Поверхность ламината обладает антискользящими свойствами, обеспечивая безопасность при эксплуатации. Ламинат оснащен системой замков для легкой и быстрой укладки без использования клея.