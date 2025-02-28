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Новинка! Ламинат Classen Manor

28.02.2025

Уважаемые покупатели, в нашем магазине в разделе напольные покрытия ламинат Класса 32 предлагаем вам выбрать новую коллекцию ламината от бренда Classen под названием Manor. Ламинат Classen Manor — это коллекция высококачественного покрытия, предназначенная для создания стильных и прочных напольных решений в жилых помещениях. Он сочетает в себе эстетический внешний вид, долговечность и простоту в укладке. Поверхность ламината обладает антискользящими свойствами, обеспечивая безопасность при эксплуатации. Ламинат оснащен системой замков для легкой и быстрой укладки без использования клея.

Ламинат 32 класс 4V Classen Manor толщина 8 мм 62663 Вувре
Новинка
Ламинат 32 класс 4V Classen Manor толщина 8 мм 62663 Вувре
3 879
Размер:
64,3x13,1x0,8
Ламинат 32 класс 4V Classen Manor толщина 8 мм 62706 Райлли
Новинка
Ламинат 32 класс 4V Classen Manor толщина 8 мм 62706 Райлли
3 879
Размер:
64,3x13,1x0,8
Ламинат 32 класс 4V Classen Manor толщина 8 мм 63061 Меттрей
Новинка
Ламинат 32 класс 4V Classen Manor толщина 8 мм 63061 Меттрей
3 879
Размер:
64,3x13,1x0,8