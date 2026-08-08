Ламинат 32 класс 4V Classen Manor, толщина 8 мм, 62663 Вувре

Новинка от немецкого производителя Classen – коллекция MANOR, ламинат формата «Ёлочка», главным преимуществом которого, является отсутствие левой и правой досок, используются только А-образные доски. Теперь не нужно подбирать доски при монтаже, это значительно упрощает укладку и оптимизирует срез. Укладка MANOR невероятно проста, благодаря технологии монтажа megaloc twin доски укладываются плавающим способом в виде щелчковой системы, доски просто соединяются вместе под углом от 20 до 30 градусов по длинным сторонам, а легкое нажатие пальцем фиксирует прочное соединение досок. Гарантированная защита от скрипа благодаря системе восковой пропитки Isowaxx. Уникальные декоры дерева идеально подойдут и для классического интерьера, и для самых смелых дизайнерских решений.
Характеристики
Артикул:
Т0031397
Длина, мм:
643
Ширина, мм:
131
Толщина, мм:
8
Страна:
Германия
Бренд:
Classen
Коллекция:
Manor
Класс:
32
Цвет:
62663 Вувре
Общий цвет:
Коричневый
Декор:
Дерево
Фаска:
4V
Площадь:
1.179
Влагозащищенность:
Да
Водостойкость:
24 часа
Максимальная температура, °C:
27
Совместим с системой теплый пол:
Да
Поверхность:
Брашированная
Материал:
HDF
Рисунок:
Елочка
Количество шт. в упаковке:
14
Тип соединения:
Замок
Вес, кг:
8.323
Тип замка:
Megaloc
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