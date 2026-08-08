Ламинат 32 класс 4V Classen Manor, толщина 8 мм, 62706 Райлли

Описание

Новинка от немецкого производителя Classen – коллекция MANOR, ламинат формата «Ёлочка», главным преимуществом которого, является отсутствие левой и правой досок, используются только А-образные доски. Теперь не нужно подбирать доски при монтаже, это значительно упрощает укладку и оптимизирует срез. Укладка MANOR невероятно проста, благодаря технологии монтажа megaloc twin доски укладываются плавающим способом в виде щелчковой системы, доски просто соединяются вместе под углом от 20 до 30 градусов по длинным сторонам, а легкое нажатие пальцем фиксирует прочное соединение досок. Гарантированная защита от скрипа благодаря системе восковой пропитки Isowaxx. Уникальные декоры дерева идеально подойдут и для классического интерьера, и для самых смелых дизайнерских решений.