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  5. Ламинат 32 класс 4V Classen Manor, толщина 8 мм, 63061 Меттрей
Ламинат 32 класс 4V Classen Manor, толщина 8 мм, 63061 Меттрей
Ламинат 32 класс 4V Classen Manor, толщина 8 мм, 63061 Меттрей
4,9
3 779

Ламинат 32 класс 4V Classen Manor, толщина 8 мм, 63061 Меттрей

4,9
Этот товар смотрят 6 человек
Ламинат 32 класс 4V Classen Manor, толщина 8 мм, 63061 Меттрей
Ламинат 32 класс 4V Classen Manor, толщина 8 мм, 63061 Меттрей
Ламинат 32 класс 4V Classen Manor, толщина 8 мм, 63061 Меттрей
Ламинат 32 класс 4V Classen Manor, толщина 8 мм, 63061 Меттрей
Ламинат 32 класс 4V Classen Manor, толщина 8 мм, 63061 Меттрей
Ламинат 32 класс 4V Classen Manor, толщина 8 мм, 63061 Меттрей
Ламинат 32 класс 4V Classen Manor, толщина 8 мм, 63061 Меттрей
Ламинат 32 класс 4V Classen Manor, толщина 8 мм, 63061 Меттрей
Код товара: 961706
Этот товар смотрят 33 человека

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Составим лист замеров
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Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
3 205
упак
м²
шт
Продается упаковками 1 упак = 1.179 м² = 14 шт
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
Т0031399 Ламинат 32 класс 4V Classen Manor, толщина 8 мм, 63061 Меттрей
Т0031399 ⋅ 3 779 ₽
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 650
650
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Ламинат 32 класс 4V Classen Manor, толщина 8 мм, 63061 Меттрей
Цвет: 63061 Меттрей
Ламинат 32 класс 4V Classen Manor, толщина 8 мм, 63061 Меттрей
Ламинат 32 класс 4V Classen Manor, толщина 8 мм, 62663 Вувре Ламинат 32 класс 4V Classen Manor, толщина 8 мм, 62706 Райлли
Услуги:
Укладка ламината

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ДxШxТ), см:
    64,3 x 13,1 x 0,8
  • Страна:
    Германия
  • Бренд:
    Classen
  • Коллекция:
    Manor
  • Класс:
    32
  • Цвет:
    63061 Меттрей

Характеристики

  • Артикул:
    Т0031399
  • Длина, мм:
    643
  • Ширина, мм:
    131
  • Толщина, мм:
    8
  • Страна:
    Германия
  • Бренд:
    Classen
  • Коллекция:
    Manor
  • Класс:
    32
  • Цвет:
    63061 Меттрей
  • Общий цвет:
    Коричневый
  • Декор:
    Дерево
  • Фаска:
    4V
  • Площадь:
    1.179
  • Влагозащищенность:
    Да
  • Водостойкость:
    24 часа
  • Максимальная температура, °C:
    27
  • Совместим с системой теплый пол:
    Да
  • Поверхность:
    Брашированная
  • Материал:
    HDF
  • Рисунок:
    Елочка
  • Количество шт. в упаковке:
    14
  • Тип соединения:
    Замок
  • Вес, кг:
    8.323
  • Тип замка:
    Megaloc
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Дополнительно:

  • В наличии:
    47 товаров
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Плинтус
Подложки
Подложки
Межкомнатные двери
Межкомнатные двери

Описание

Новинка от немецкого производителя Classen – коллекция MANOR, ламинат формата «Ёлочка», главным преимуществом которого, является отсутствие левой и правой досок, используются только А-образные доски. Теперь не нужно подбирать доски при монтаже, это значительно упрощает укладку и оптимизирует срез. Укладка MANOR невероятно проста, благодаря технологии монтажа megaloc twin доски укладываются плавающим способом в виде щелчковой системы, доски просто соединяются вместе под углом от 20 до 30 градусов по длинным сторонам, а легкое нажатие пальцем фиксирует прочное соединение досок. Гарантированная защита от скрипа благодаря системе восковой пропитки Isowaxx. Уникальные декоры дерева идеально подойдут и для классического интерьера, и для самых смелых дизайнерских решений.

Характеристики

  • Артикул:
    Т0031399
  • Длина, мм:
    643
  • Ширина, мм:
    131
  • Толщина, мм:
    8
  • Страна:
    Германия
  • Бренд:
    Classen
  • Коллекция:
    Manor
  • Класс:
    32
  • Цвет:
    63061 Меттрей
  • Общий цвет:
    Коричневый
  • Декор:
    Дерево
  • Фаска:
    4V
  • Площадь:
    1.179
  • Влагозащищенность:
    Да
  • Водостойкость:
    24 часа
  • Максимальная температура, °C:
    27
  • Совместим с системой теплый пол:
    Да
  • Поверхность:
    Брашированная
  • Материал:
    HDF
  • Рисунок:
    Елочка
  • Количество шт. в упаковке:
    14
  • Тип соединения:
    Замок
  • Вес, кг:
    8.323
  • Тип замка:
    Megaloc

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