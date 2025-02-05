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Новинка! Ламинат FloorBee Optima

05.02.2025

Уважаемые покупатели, в нашем магазине в разделе напольные покрытия ламинат Класса 43 предлагаем выбрать новый ламинат FloorBee коллекции Optima. Ламинат FloorBee Optima — это коллекция напольных покрытий, отличающаяся высокой прочностью, долговечностью и привлекательным внешним видом. Он идеально подходит для установки в жилых помещениях, офисах и других зонах с умеренной нагрузкой. Коллекция предлагает разнообразие текстур и оттенков, которые могут имитировать натуральное дерево. Это позволяет выбрать идеальный вариант для интерьера, соответствующий стилю и предпочтениям. Коллекция FloorBee Optima идеально сочетает в себе отличные эксплуатационные характеристики и доступную цену.

SPC FloorBee Optima (1220 х 182 х 3,5 мм) 1545 Дуб Хейдон / Haydon oak (3,3306 кв. м.)
SPC 43 класс FloorBee Optima толщина 3.5 мм 1545 Дуб Хейдон
5 196
Размер:
122x18,2x0,35
SPC FloorBee Optima (1220 х 182 х 3,5 мм) 1813 Дуб Бенжамин / Benjamin oak (3,3306 кв. м.)
SPC 43 класс FloorBee Optima толщина 3.5 мм 1813 Дуб Бенжамин
5 196
Размер:
122x18,2x0,35
SPC FloorBee Optima (1220 х 182 х 3,5 мм) 1063 Дуб Блэкмур / Blackmoor oak (3,3306 кв. м.)
SPC 43 класс FloorBee Optima толщина 3.5 мм 1063 Дуб Блэкмур
5 196
Размер:
122x18,2x0,35
SPC FloorBee Optima (1220 х 182 х 3,5 мм) 5911 Бриошь / Brioche (3,3306 кв. м.)
SPC 43 класс FloorBee Optima толщина 3.5 мм 5911 Бриошь
5 196
Размер:
122x18,2x0,35