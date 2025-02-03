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Новинка! Ламинат FloorBee Project

03.02.2025

Уважаемые покупатели, в нашем магазине в разделе напольные покрытия ламинат Класса 43 можно теперь выбрать новинку - ламинат FloorBee коллекции Project. Ламинат FloorBee Project — сочетает в себе отличное качество и стильный внешний вид. Он идеально подходит как для жилых помещений, так и для коммерческих объектов. Ламинат обладает устойчивостью к механическим повреждениям и воздействию влаги, что делает его долговечным и надежным. Коллекция включает различные декоры, от классического дерева до современных вариантов с текстурой бетона или камня, что позволяет подобрать покрытие под любой интерьер.

SPC FloorBee Project 0,5/43 4V (1220 х 182 х 4 мм) 1510 Дуб Вельвет / Velvet oak (2,6645 кв.м.)
SPC 43 класс 4U FloorBee Project толщина 4 мм 1510 Дуб Вельвет
4 796
Размер:
122x18,2x0,4
SPC FloorBee Project 0,5/43 4V (1220 х 182 х 4 мм) 1556 Дуб Лейтон / Leighton oak (2,6645 кв.м.)
SPC 43 класс 4U FloorBee Project толщина 4 мм 1556 Дуб Лейтон
4 796
Размер:
122x18,2x0,4
SPC FloorBee Project 0,5/43 4V (1220 х 182 х 4 мм) 2005 Дуб Софт / Soft oak (2,6645 кв.м.)
SPC 43 класс 4U FloorBee Project толщина 4 мм 2005 Дуб Софт
4 796
Размер:
122x18,2x0,4
SPC FloorBee Project 0,5/43 4V (1220 х 182 х 4 мм) 9270 Дуб Зотман / Oak Zotman (2,6645 кв.м.)
SPC 43 класс 4U FloorBee Project толщина 4 мм 9270 Дуб Зотман
4 796
Размер:
122x18,2x0,4
SPC FloorBee Project 0,5/43 4V (1220 х 182 х 4 мм) 1266 Нью-Йорк / New York (2,6645 кв.м.)
SPC 43 класс 4U FloorBee Project толщина 4 мм 1266 Нью-Йорк
4 796
Размер:
122x18,2x0,4
SPC FloorBee Project 0,5/43 4V (610 х 305 х 4 мм) 1352 Теоторе Супремо / Teotore Supremo (2,6047 кв.м.)
SPC 43 класс 4U FloorBee Project толщина 4 мм 1352 Теоторе Супремо
4 688
Размер:
61x30,5x0,4