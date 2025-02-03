Новинка! Ламинат FloorBee Project

Уважаемые покупатели, в нашем магазине в разделе напольные покрытия ламинат Класса 43 можно теперь выбрать новинку - ламинат FloorBee коллекции Project. Ламинат FloorBee Project — сочетает в себе отличное качество и стильный внешний вид. Он идеально подходит как для жилых помещений, так и для коммерческих объектов. Ламинат обладает устойчивостью к механическим повреждениям и воздействию влаги, что делает его долговечным и надежным. Коллекция включает различные декоры, от классического дерева до современных вариантов с текстурой бетона или камня, что позволяет подобрать покрытие под любой интерьер.