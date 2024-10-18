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Новинка! Ламинат Kastamonu Nanoclick

18.10.2024

Уважаемые покупатели, в нашем магазине в разделе напольные покрытия ламинат Класса 32 теперь можно заказать новый ламинат Kastamonu коллекции Nanoclick. Ламинат Kastamonu Nanoclick — это качественное и современное покрытие для пола, разработанное с учетом последних технологий и тенденций в дизайне. Он отличается высокой прочностью, устойчивостью к механическим повреждениям и долговечностью, что делает его отличным выбором для жилых и коммерческих помещений. Ламинат изготовлен из безопасных материалов, что делает его подходящим для людей с аллергиями и для семей с детьми.

Ламинат Nanoclick AC4/32 V4 (1380х193х8 мм) NC69 Дуб Арчер (2,131 кв.м.)
Новинка
Ламинат 32 класс Kastamonu Nanoclick 32 толщина 8 мм NC69 Дуб Арчер
1 571
Ламинат Nanoclick AC4/32 V4 (1380х193х8 мм) NC70 Дуб Каслин (2,131 кв.м.)
Новинка
Ламинат 32 класс Kastamonu Nanoclick 32 толщина 8 мм NC70 Дуб Каслин
1 571
Ламинат Nanoclick AC4/32 V4 (1380х193х8 мм) NC71 Дуб Экзо (2,131 кв.м.)
Новинка
Ламинат 32 класс Kastamonu Nanoclick 32 толщина 8 мм NC71 Дуб Экзо
1 571
Ламинат Nanoclick AC4/32 V4 (1380х193х8 мм) NC72 Дуб Уника (2,131 кв.м.)
Новинка
Ламинат 32 класс Kastamonu Nanoclick 32 толщина 8 мм NC72 Дуб Уника
1 571
Ламинат Nanoclick AC4/32 V4 (1380х193х8 мм) NC74 Дуб Вердана (2,131 кв.м.)
Новинка
Ламинат 32 класс Kastamonu Nanoclick 32 толщина 8 мм NC74 Дуб Вердана
1 571
Ламинат Nanoclick AC4/32 V4 (1380х193х8 мм) NC76 Тахома (2,131кв.м.)
Новинка
Ламинат 32 класс Kastamonu Nanoclick 32 толщина 8 мм NC76 Тахома
1 571
Ламинат Nanoclick AC4/32 V4 (1380х193х8 мм) NC77 Куберит (2,131 кв.м.)
Новинка
Ламинат 32 класс Kastamonu Nanoclick 32 толщина 8 мм NC77 Куберит
1 571