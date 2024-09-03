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  3. Новинка! Межкомнатная дверь Ecoline «Concept-701» Шелл грей

Новинка! Межкомнатная дверь Ecoline «Concept-701» Шелл грей

03.09.2024

Уважаемые покупатели, в нашем магазине в разделе межкомнатные двери Ecoline серии Concept появилась дверь «Concept-701» в цвете Шелл грей. Данное полотно представлено с тремя разными кромками на выбор: ABS, матовый хром и черная матовая. Дверь изготовлена из композитного мебельного щита на основе высококачественного соснового бруса и MDF. Поверхность полотна текстурированная, матовая. Имеет отделку ПВХ.

Дверь межкомнатная "Concept-701" Шелл грей, кромка-ABS
Concept-701 кромка ABS Шелл грей
14 070
Дверь межкомнатная "Concept-701" Шелл грей, кромка-матовый хром
Concept-701 кромка Матовый хром Шелл грей
16 346
Дверь межкомнатная "Concept-701" Шелл грей, кромка-чёрная матовая
Concept-701 кромка Чёрная матовая Шелл грей
16 346