Новинка! Межкомнатная дверь Ecoline «Concept-701» Шелл грей

Уважаемые покупатели, в нашем магазине в разделе межкомнатные двери Ecoline серии Concept появилась дверь «Concept-701» в цвете Шелл грей. Данное полотно представлено с тремя разными кромками на выбор: ABS, матовый хром и черная матовая. Дверь изготовлена из композитного мебельного щита на основе высококачественного соснового бруса и MDF. Поверхность полотна текстурированная, матовая. Имеет отделку ПВХ.