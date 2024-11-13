Новинка! Межкомнатная дверь "Future-538" в цвете Береза мореная

Уважаемые покупатели, в нашем магазине в разделе межкомнатные двери Ecoline серии Future можно выбрать новую модель двери "Future-538" в новом цвете Береза мореная. Данное полотно предлагается на выбор в разном остекленном варианте: сатинат белый, прозрачный и лакобель черный. Двери изготовлены из композитного мебельного щита на основе высококачественного соснового бруса и MDF, с отделкой ПВХ.