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Новинка! Межкомнатная дверь "Future-538" в цвете Береза мореная

13.11.2024

Уважаемые покупатели, в нашем магазине в разделе межкомнатные двери Ecoline серии Future можно выбрать новую модель двери "Future-538" в новом цвете Береза мореная. Данное полотно предлагается на выбор в разном остекленном варианте: сатинат белый, прозрачный и лакобель черный. Двери изготовлены из композитного мебельного щита на основе высококачественного соснового бруса и MDF, с отделкой ПВХ.

ДП Future-538 Береза мореная, Сатинат белый 200*80
Дверь межкомнатная Future-538 ПВХ Береза мореная Остекленная Царговая
8 690
ДП Future-538 Береза мореная, Стекло прозрачное 200*80
Дверь межкомнатная Future-538 ПВХ Береза мореная Остекленная Царговая
8 690
ДП Future-538 Береза мореная, Лакобель черный 200*80
Дверь межкомнатная Future-538 ПВХ Береза мореная Остекленная Царговая
9 170