Новинка! Межкомнатная дверь "Future-538" в цвете Береза мореная

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Фурнитура для дверей
Уважаемые покупатели, в нашем магазине в разделе межкомнатные двери Ecoline серии Future можно выбрать новую модель двери "Future-538" в новом цвете Береза мореная. Данное полотно предлагается на выбор в разном остекленном варианте: сатинат белый, прозрачный и лакобель черный. Двери изготовлены из композитного мебельного щита на основе высококачественного соснового бруса и MDF, с отделкой ПВХ.