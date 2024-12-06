Новинка! Межкомнатная дверь "Future-587" в Дуб анкор

Уважаемые покупатели, в нашем магазине в разделе межкомнатные двери Ecoline серии Future вы можете купить дверь "Future-587" в новом цвете Дуб анкор. Полотно остекленное. На выбор предлагаются следующие варианты стекла: Сатинат белый, Ромб, Сатин белый лак перламутр, Сатин белый лак прозрачный, Сатин бронза бронзовый пигмент, Сатин бронза лак прозрачный и Сатин графит лак прозрачный. Дверь изготовлена из композитного мебельного щита на основе высококачественного соснового бруса и MDF, с отделкой ПВХ.