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Новинка! Межкомнатная дверь "Future-587" в Дуб анкор

06.12.2024

Уважаемые покупатели, в нашем магазине в разделе межкомнатные двери Ecoline серии Future вы можете купить дверь "Future-587" в новом цвете Дуб анкор. Полотно остекленное. На выбор предлагаются следующие варианты стекла: Сатинат белый, Ромб, Сатин белый лак перламутр, Сатин белый лак прозрачный, Сатин бронза бронзовый пигмент, Сатин бронза лак прозрачный и Сатин графит лак прозрачный. Дверь изготовлена из композитного мебельного щита на основе высококачественного соснового бруса и MDF, с отделкой ПВХ.

ДП Future-587 Дуб анкор, Сатинат белый 200*80
Дверь межкомнатная Future-587 ПВХ Дуб анкор, остекленная, сатинат белый, царговая
10 128
Размер:
200x80
ДП Future-587 Дуб анкор, Ромб 200*80
Дверь межкомнатная Future-587 ПВХ Дуб анкор, остекленная, ромб, царговая
10 128
Размер:
200x80
ДП Future-587 Дуб анкор, Сатин белый лак перламутр 200*80
Дверь межкомнатная Future-587 ПВХ Дуб анкор, остекленная, сатин белый лак перламутр, царговая
12 416
Размер:
200x80
ДП Future-587 Дуб анкор, Сатин белый лак прозрачный 200*80
Дверь межкомнатная Future-587 ПВХ Дуб анкор, остекленная, сатин белый лак прозрачный, царговая
12 416
Размер:
200x80
ДП Future-587 Дуб анкор, Сатин бронза бронзовый пигмент 200*80
Дверь межкомнатная Future-587 ПВХ Дуб анкор, остекленная, сатин бронза бронзовый пигмент, царговая
12 416
Размер:
200x80
ДП Future-587 Дуб анкор, Сатин бронза лак прозрачный 200*80
Дверь межкомнатная Future-587 ПВХ Дуб анкор, остекленная, сатин бронза лак прозрачный, царговая
12 416
Размер:
200x80
ДП Future-587 Дуб анкор, Сатин графит лак прозрачный 200*80
Дверь межкомнатная Future-587 ПВХ Дуб анкор, остекленная, сатин графит лак прозрачный, царговая
12 416
Размер:
200x80