Новинка! Межкомнатная дверь "Future-588" в Дуб анкор

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Фурнитура для дверей
Уважаемые покупатели, в нашем магазине в разделе межкомнатные двери Ecoline серии Future предлагаем заказать модель двери "Future-588" в новых цветах: Дуб анкор, Дуб арктик, Береза мореная. Выполнена в универсальном стиле. Полотно изготовлено по бескромочной технологии из композитного мебельного щита на основе высококачественного соснового бруса и MDF, с отделкой ПВХ.