Каталог
Войти
Сравнение
Избранное
Корзина
  1. Главная
  2. Новости
  3. Новинка! Межкомнатная дверь "Future-588" в Дуб анкор

Новинка! Межкомнатная дверь "Future-588" в Дуб анкор

09.12.2024

Уважаемые покупатели, в нашем магазине в разделе межкомнатные двери Ecoline серии Future предлагаем заказать модель двери "Future-588" в новых цветах: Дуб анкор, Дуб арктик, Береза мореная. Выполнена в универсальном стиле. Полотно изготовлено по бескромочной технологии из композитного мебельного щита на основе высококачественного соснового бруса и MDF, с отделкой ПВХ.

ДП Future-588 Береза мореная 200*80
Дверь межкомнатная Future-588 МДФ Береза мореная, глухая, царговая
10 360
Размер:
200x80
Тип:
Царговая
Материал:
МДФ
ДП Future-588 Дуб анкор 200*80
Дверь межкомнатная Future-588 МДФ Дуб анкор, глухая, царговая
10 360
Размер:
200x80
Тип:
Царговая
Материал:
МДФ
ДП Future-588 Дуб арктик 200*80
Дверь межкомнатная Future-588 МДФ Дуб арктик, глухая, царговая
10 360
Размер:
200x80
Тип:
Царговая
Материал:
МДФ