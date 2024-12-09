Новинка! Межкомнатная дверь "Future-588" в Дуб анкор

Уважаемые покупатели, в нашем магазине в разделе межкомнатные двери Ecoline серии Future предлагаем заказать модель двери "Future-588" в новых цветах: Дуб анкор, Дуб арктик, Береза мореная. Выполнена в универсальном стиле. Полотно изготовлено по бескромочной технологии из композитного мебельного щита на основе высококачественного соснового бруса и MDF, с отделкой ПВХ.