Новинка! Межкомнатная дверь Хард Флекс "Прима-0"

Уважаемые покупатели, в нашем магазине в разделе межкомнатные двери Хард Флекс серии Прима появилась новая модель двери " Прима-0" в цвете White Mix. Дверь царговая, изготовлена из ЛВЛ (англ. Laminated Veneer Lumber, LVL) или высококачественного соснового бруса и плитных материалов, без пустот. Отделка: Hard Flex AR — декоративный материал с защитным лаком электронно-лучевого отверждения, отличается высокой стойкостью к истиранию и механическим повреждениям (Германия). Отделка осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации.