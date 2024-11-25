Новинка! Межкомнатная дверь Хард Флекс "Прима-0"

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Фурнитура для дверей
Уважаемые покупатели, в нашем магазине в разделе межкомнатные двери Хард Флекс серии Прима появилась новая модель двери " Прима-0" в цвете White Mix. Дверь царговая, изготовлена из ЛВЛ (англ. Laminated Veneer Lumber, LVL) или высококачественного соснового бруса и плитных материалов, без пустот. Отделка: Hard Flex AR — декоративный материал с защитным лаком электронно-лучевого отверждения, отличается высокой стойкостью к истиранию и механическим повреждениям (Германия). Отделка осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации.