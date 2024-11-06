Новинка! Межкомнатная дверь Массив без отделки "М2"

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Фурнитура для дверей
Уважаемые покупатели, в нашем магазине в разделе межкомнатные двери Массив серии Без отделки появилась новая модель двери "М2". Полотно поставляется без отделки, что дает широкий простор для творчества. Можно самостоятельно окрасить или тонировать дверь, нанести любой художественный рисунок. Дверь изготовлена из 100% массива сосны.