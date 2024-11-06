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Новинка! Межкомнатная дверь Массив без отделки "М2"

06.11.2024

Уважаемые покупатели, в нашем магазине в разделе межкомнатные двери Массив серии Без отделки появилась новая модель двери "М2". Полотно поставляется без отделки, что дает широкий простор для творчества. Можно самостоятельно окрасить или тонировать дверь, нанести любой художественный рисунок. Дверь изготовлена из 100% массива сосны.

Дверь межкомнатная из Массива сосны без отделки «М2» стекло Белое матовое
Дверь межкомнатная М2 Массив Под покраску Остекленная
9 853 11 592 ₽ -15%