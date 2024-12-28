Новинка! Межкомнатная дверь ПЭТ “Браво-28/2 (WS)”

Уважаемые покупатели, в нашем магазине в разделе межкомнатные двери ПЭТ серии Bravo X появилась новая модель двери “Браво-28/2 (WS)” в следующих цветовых исполнениях: Grey Silkwood, Cream Silkwood и White Silkwood. Это полотна в классическом стиле, остекленные и глухие. Композитный каркас двери со стабилизирующим слоем LVL (или высококачественного соснового бруса) облицован плитами высокой плотности, без пустот. Отделка: ПЭТ - инновационное покрытие c гладкой и приятной на ощупь поверхностью, устойчиво к повреждениям, не выцветает со временем. Один из самых экологичных материалов (институт Fraunhofer IVV, Германия).