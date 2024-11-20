Новинка! Межкомнатная дверь ПЭТ "Прима-22"

Уважаемые покупатели, в нашем магазине в разделе межкомнатные двери ПЭТ серии Prima появилась новая модель двери "Прима-22" в следующих цветовых исполнениях: White Silk, Cream Silk, Grey Silk и Stormy Silk. Дверь изготовлена из МДФ и стабилизирующего слоя ЛВЛ. Без пустот и ДСП. Отделка: ПЭТ - инновационное эмалевое покрытие c гладкой и приятной на ощупь поверхностью, устойчиво к повреждениям, не выцветает со временем. 100% «эмаль-эффект» — как эмаль, только лучше. Один из самых экологичных материалов (институт Fraunhofer IVV, Германия).