Новинка! Межкомнатная дверь серии Экошпон Квалитет “К21”

Уважаемые покупатели, в нашем магазине в разделе межкомнатные двери Экошпон серии Квалитет появилась новая модель двери “К21” с молдингом матовый хром. Кроме того, дверь предлагается на выбор с кромкой: ABS, алюминиевой или матовый хром. Изготовлена с использованием массива сосны. Полотна представлены в следующих цветовых исполнениях: Дуб тёмный, Орех грецкий, Орех шоколад, Графит Премьер Матовый, Белый матовый, Дуб натуральный, Дуб серый, Матовый молочный, Матовый кремовый и Серый матовый. Отделка: Полипропилен RENOLIT (Германия).