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Новинка! Межкомнатная дверь серии Экошпон Квалитет “К21”

17.01.2025

Уважаемые покупатели, в нашем магазине в разделе межкомнатные двери Экошпон серии Квалитет появилась новая модель двери “К21” с молдингом матовый хром. Кроме того, дверь предлагается на выбор с кромкой: ABS, алюминиевой или матовый хром. Изготовлена с использованием массива сосны. Полотна представлены в следующих цветовых исполнениях: Дуб тёмный, Орех грецкий, Орех шоколад, Графит Премьер Матовый, Белый матовый, Дуб натуральный, Дуб серый, Матовый молочный, Матовый кремовый и Серый матовый. Отделка: Полипропилен RENOLIT (Германия).

ДП Квалитет К21 ПГ Белый матовый молдинг Матовый хром 200*80, кромка матовый хром
Дверь межкомнатная К21 Экошпон Белый матовый, глухая, декор матовый хром, кромка матовый хром, каркасно-щитовая
21 210
Размер:
200x80
ДП Квалитет К21 ПГ Дуб натуральный молдинг Матовый хром 200*80, кромка матовый хром
Дверь межкомнатная К21 Экошпон Дуб натуральный, глухая, декор матовый хром, кромка матовый хром, каркасно-щитовая
21 210
Размер:
200x80
ДП Квалитет К21 ПГ Дуб серый молдинг Матовый хром 200*80, кромка матовый хром
Дверь межкомнатная К21 Экошпон Дуб серый, глухая, декор матовый хром, кромка матовый хром, каркасно-щитовая
21 210
Размер:
200x80
ДП Квалитет К21 ПГ Дуб темный молдинг Матовый хром 200*80, кромка матовый хром
Дверь межкомнатная К21 Экошпон Дуб тёмный, глухая, декор матовый хром, кромка матовый хром, каркасно-щитовая
21 210
Размер:
200x80
ДП Квалитет К21 ПГ Орех грецкий молдинг Матовый хром 200*80, кромка матовый хром
Дверь межкомнатная К21 Экошпон Орех грецкий, глухая, декор матовый хром, кромка матовый хром, каркасно-щитовая
21 210
Размер:
200x80
ДП Квалитет К21 ПГ Орех шоколад молдинг Матовый хром 200*80, кромка матовый хром
Дверь межкомнатная К21 Экошпон Орех шоколад, глухая, декор матовый хром, кромка матовый хром, каркасно-щитовая
21 210
Размер:
200x80
ДП Квалитет К21 ПГ Графит Премьер Мат молдинг Матовый хром 200*80, кромка матовый хром
Дверь межкомнатная К21 Экошпон Графит Премьер Матовый, глухая, декор матовый хром, кромка матовый хром, каркасно-щитовая
23 331
Размер:
200x80
ДП Квалитет К21 ПГ Матовый молочный молдинг Матовый хром 200*80, кромка матовый хром
Дверь межкомнатная К21 Экошпон Матовый молочный, глухая, декор матовый хром, кромка матовый хром, каркасно-щитовая
21 210
Размер:
200x80
ДП Квалитет К21 ПГ Матовый крем молдинг Матовый хром 200*80, кромка матовый хром
Дверь межкомнатная К21 Экошпон Матовый кремовый, глухая, декор матовый хром, кромка матовый хром, каркасно-щитовая
21 210
Размер:
200x80
ДП Квалитет К21 ПГ Серый матовый молдинг Матовый хром 200*80, кромка матовый хром
Дверь межкомнатная К21 Экошпон Серый матовый, глухая, декор матовый хром, кромка матовый хром, каркасно-щитовая
21 210
Размер:
200x80