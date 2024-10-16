Новинка! Межкомнатные двери Экошпон Bravo X со стеклом Black Shine

Уважаемые покупатели, в нашем магазине в разделе межкомнатные двери Экошпон серии Bravo X представлены модели: "Браво-22" и "Браво-29" в различных цветовых исполнениях с новым стеклом Black Shine. Полотна выполнены в современном стиле. Изготовлены из композитного мебельного щита на основе высококачественного соснового бруса и древесных плит. Отделка: Эко Шпон — структурный материал с защитным слоем оверлея (Южная Корея). Отличается высокой стойкостью к истиранию и механическим повреждениям. Репродукция натуральных материалов — Super Realistic.