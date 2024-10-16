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  3. Новинка! Межкомнатные двери Экошпон Bravo X со стеклом Black Shine

Новинка! Межкомнатные двери Экошпон Bravo X со стеклом Black Shine

16.10.2024

Уважаемые покупатели, в нашем магазине в разделе межкомнатные двери Экошпон серии Bravo X представлены модели: "Браво-22" и "Браво-29" в различных цветовых исполнениях с новым стеклом Black Shine. Полотна выполнены в современном стиле. Изготовлены из композитного мебельного щита на основе высококачественного соснового бруса и древесных плит. Отделка: Эко Шпон — структурный материал с защитным слоем оверлея (Южная Корея). Отличается высокой стойкостью к истиранию и механическим повреждениям. Репродукция натуральных материалов — Super Realistic.

Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-22» Grey Melinga остекление Black Shine
Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон Grey Melinga Остекленная Царговая
4 452
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-22» Wenge Melinga остекление Black Shine
Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон Wenge Melinga Остекленная Царговая
4 452
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-29» Wenge Melinga остекление Black Shine
Дверь межкомнатная Браво-29 Экошпон Wenge Melinga Остекленная Царговая
4 872
Дверь межкомнатная "Браво-22" Bianco Veralinga вставка Black Shine
Новинка
Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон Bianco Veralinga Глухая
4 452
Дверь межкомнатная "Браво-29" Bianco Veralinga вставка Black Shine
Новинка
Дверь межкомнатная Браво-29 Экошпон Bianco Veralinga Глухая
4 872
Дверь межкомнатная "Браво-22" Snow Art вставка Black Shine
Новинка
Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон Snow Art Глухая
4 732