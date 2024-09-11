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Новинка! Межкомнатные двери Экошпон серии Велюкс

11.09.2024

Уважаемые покупатели, в нашем магазине в разделе межкомнатные двери Экошпон серии Велюкс можно выбрать новые модели дверей: "Велюкс 03", "Велюкс 04" и "Велюкс 05". Полотна выполнены в современном стиле и представлены в следующих цветовых исполнениях: Айс светлый, Бьянко и Трюфель. Изготовлены из высокосортного бездефектного сращенного соснового бруса и МДФ. Сотовое наполнение. Отделка: Эко Шпон — структурный материал с защитным слоем.

Дверь межкомнатная "Велюкс 03" Трюфель стекло Сатинат белый
Новинка
Велюкс 03 Трюфель
8 344
Дверь межкомнатная "Велюкс 04" Айс светлый стекло Лакобель чёрный
Новинка
Велюкс 04 Айс светлый
8 862
Дверь межкомнатная "Велюкс 03" Айс светлый стекло Сатинат белый
Новинка
Велюкс 03 Айс светлый
8 344
Дверь межкомнатная "Велюкс 05" Бьянко стекло Сатинат белый
Новинка
Велюкс 05 Бьянко
8 344