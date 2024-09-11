Новинка! Межкомнатные двери Экошпон серии Велюкс

Уважаемые покупатели, в нашем магазине в разделе межкомнатные двери Экошпон серии Велюкс можно выбрать новые модели дверей: "Велюкс 03", "Велюкс 04" и "Велюкс 05". Полотна выполнены в современном стиле и представлены в следующих цветовых исполнениях: Айс светлый, Бьянко и Трюфель. Изготовлены из высокосортного бездефектного сращенного соснового бруса и МДФ. Сотовое наполнение. Отделка: Эко Шпон — структурный материал с защитным слоем.