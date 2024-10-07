Новинка! Межкомнатные двери ПЭТ серии Bravo X

Уважаемые покупатели, в нашем магазине в разделе межкомнатные двери ПЭТ серии Bravo X появились модели дверей "Браво-28" и "Браво-29" в новом цвете Cream Silk. Двери выполнены в современном стиле. Имеют остекление Magic Fog. ПЭТ- облицовочный материал нового поколения, соответствует актуальному тренду на матовые поверхности. 100% «эмаль-эффект» — как эмаль, только лучше. Один из самых экологичных материалов (институт Fraunhofer IVV, Германия). С гладкой и приятной на ощупь поверхностью, устойчиво к повреждениям, не выцветает со временем. Поверхность плёнки защищена специальным супер матовым лаком, отверждённым эксимерным УФ-излучением, имеет специальное покрытие Anti-fingerprint. Такое покрытие не оставляет на себе отпечатки пальцев и обладает устойчивостью к механическим повреждениям (царапины, удары) и к воздействию бытовых реагентов.