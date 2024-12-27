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Новинка! Межкомнатные двери ПЭТ серии Classic в новых цветах

27.12.2024

Уважаемые покупатели, в нашем магазине в разделе межкомнатные двери ПЭТ серии Classic предлагаем вам двери в новых цветовых исполнениях: Grey Silkwood, Cream Silkwood и White Silkwood. Это полотна в классическом стиле, остекленные и глухие. Композитный каркас двери со стабилизирующим слоем LVL (или высококачественного соснового бруса) облицован плитами высокой плотности, без пустот. Отделка: ПЭТ - инновационное покрытие c гладкой и приятной на ощупь поверхностью, устойчиво к повреждениям, не выцветает со временем. Один из самых экологичных материалов (институт Fraunhofer IVV, Германия).

ДП ПЭТ Классик-12 Cream Silkwood 200*80
Дверь межкомнатная Классик-12 ПЭТ Cream Silkwood, глухая, царговая
11 281
Размер:
200x80
ДП ПЭТ Классик-12 Grey Silkwood 200*80
Дверь межкомнатная Классик-12 ПЭТ Grey Silkwood, глухая, царговая
11 281
Размер:
200x80
ДП ПЭТ Классик-12 White Silkwood 200*80
Дверь межкомнатная Классик-12 ПЭТ White Silkwood, глухая, царговая
11 281
Размер:
200x80
ДП ПЭТ Классик-13 Cream Silkwood White Сrystal 200*80
Дверь межкомнатная Классик-13 ПЭТ Cream Silkwood, остекленная, white сrystal, царговая
12 006
Размер:
200x80
ДП ПЭТ Классик-13 Grey Silkwood White Сrystal 200*80
Дверь межкомнатная Классик-13 ПЭТ Grey Silkwood, остекленная, white сrystal, царговая
12 006
Размер:
200x80
ДП ПЭТ Классик-13 White Silkwood White Сrystal 200*80
Дверь межкомнатная Классик-13 ПЭТ White Silkwood, остекленная, white сrystal, царговая
12 006
Размер:
200x80