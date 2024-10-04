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Новинка! Межкомнатные двери Полипропилен серии Neoclassico

04.10.2024

Уважаемые покупатели, в нашем магазине в разделе межкомнатные двери Полипропилен появилась новая серия Neoclassico. Межкомнатные двери из серии Neoclassico, покрытые полипропиленом, идеально сочетают в себе стиль и функциональность. Эти двери выделяются элегантным дизайном, который легко впишется в любой интерьер, от классического до современного. Двери изготовлены из прочного МДФ и покрыты полипропиленом, что обеспечивает долговечность и защиту от механических повреждений. Покрытие защищает двери от воздействия влаги, что особенно важно для помещений с повышенной влажностью.

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