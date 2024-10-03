Новинка! Межкомнатные двери Полипропилен серии Porta Z

Материал
Цвет
Стиль двери
Комплектация
Система открывания
Тип покрытия
Оттенок
Тип двери
Ценовая категория
Размеры
Производители
Ручки и комплектующие
Замки и комплектующие
Фурнитура для дверей
Уважаемые покупатели, в нашем магазине в разделе межкомнатные двери Полипропилен Monochrome появилась новая серия Porta Z. Двери серии Porta Z из полипропилена — это современное решение для межкомнатного оформления, которое сочетает в себе стиль, функциональность и долговечность. Они имеют гладкую поверхность и доступны в различных цветах, что позволяет легко подобрать двери под любой интерьер. Полипропилен обладает высокой устойчивостью к влаге и механическим повреждениям, что делает двери идеальными для использования в условиях высокой нагрузки. Благодаря хорошей тепло- и звукоизоляции, двери Porta Z помогают поддерживать комфортный микроклимат в помещении.