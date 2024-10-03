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Новинка! Межкомнатные двери Полипропилен серии Porta Z

03.10.2024

Уважаемые покупатели, в нашем магазине в разделе межкомнатные двери Полипропилен Monochrome появилась новая серия Porta Z. Двери серии Porta Z из полипропилена — это современное решение для межкомнатного оформления, которое сочетает в себе стиль, функциональность и долговечность. Они имеют гладкую поверхность и доступны в различных цветах, что позволяет легко подобрать двери под любой интерьер. Полипропилен обладает высокой устойчивостью к влаге и механическим повреждениям, что делает двери идеальными для использования в условиях высокой нагрузки. Благодаря хорошей тепло- и звукоизоляции, двери Porta Z помогают поддерживать комфортный микроклимат в помещении.

Дверь межкомнатная «Порта-50 B» Alaska, кромка-ABS
Новинка
Порта-50 B Alaska
6 830
Дверь межкомнатная «Порта-50 B» Nardo Grey, кромка-ABS
Новинка
Порта-50 B Nardo Grey
6 830
Дверь межкомнатная «Порта-50.1 B» Alaska, кромка-ABS
Новинка
Порта-50.1 B Alaska
7 065
Дверь межкомнатная «Порта-50.1 B» Nardo Grey, кромка-ABS
Новинка
Порта-50.1 B Nardo Grey
7 065
Дверь межкомнатная «ПТА-51 B» Alaska вставка Mirox Grey
Новинка
Порта ПТА-51 B Alaska
8 007
Дверь межкомнатная «ПТА-51 B» Nardo Grey вставка Mirox Grey
Новинка
Порта ПТА-51 B Nardo Grey
8 007
Дверь межкомнатная «Порта-58 4AB» Alaska, кромка-алюминиевая черная
Новинка
Порта-58 4AB Alaska
8 321
Дверь межкомнатная «Порта-58 4AB» Nardo Grey, кромка-алюминиевая черная
Новинка
Порта-58 4AB Nardo Grey
8 321