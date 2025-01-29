Новинка! Межкомнатные двери Verda серии "Техно"

Уважаемые покупатели, в нашем магазине в разделе межкомнатные двери Полипропилен появилась новая серия дверей от компании Verda под названием "Техно". На выбор предлагаем следующие модели: "Техно", "Техно-1", "Техно-2", "Техно-3" и "Техно-4" в цвете серый или белый. Двери Verda из коллекции "Техно" — это стильные и функциональные двери, которые идеально подходят для современных интерьеров. Они выполнены из полипропилена, что придает конструкции прочность и долговечность, а также защищает от внешних воздействий. Материал: полипропилен (сверхпрочный и устойчивый к повреждениям материал). Двери Verda Техно не требуют особого ухода, их легко чистить и они не подвержены коррозии или деформации.