Каталог
Войти
Сравнение
Избранное
Корзина
  1. Главная
  2. Новости
  3. Новинка! Межкомнатные двери Verda серии "Техно"

Новинка! Межкомнатные двери Verda серии "Техно"

29.01.2025

Уважаемые покупатели, в нашем магазине в разделе межкомнатные двери Полипропилен появилась новая серия дверей от компании Verda под названием "Техно". На выбор предлагаем следующие модели: "Техно", "Техно-1", "Техно-2", "Техно-3" и "Техно-4" в цвете серый или белый. Двери Verda из коллекции "Техно" — это стильные и функциональные двери, которые идеально подходят для современных интерьеров. Они выполнены из полипропилена, что придает конструкции прочность и долговечность, а также защищает от внешних воздействий. Материал: полипропилен (сверхпрочный и устойчивый к повреждениям материал). Двери Verda Техно не требуют особого ухода, их легко чистить и они не подвержены коррозии или деформации.

ДП ПП Техно ДГ Белый 200*80, ABS черная
Дверь межкомнатная Техно ДГ МДФ Белый, глухая, кромка abs, каркасно-щитовая
5 880
Размер:
200x80
ДП ПП Техно ДГ Серый 200*80, ABS черная
Дверь межкомнатная Техно ДГ МДФ Серый, глухая, кромка abs, каркасно-щитовая
5 880
Размер:
200x80
ДП ПП Техно-1 алюминиевый черный молдинг, Белый 200*80, ABS черная
Дверь межкомнатная Техно-1 МДФ Белый, глухая, декор алюминиевый черный молдинг, кромка abs, каркасно-щитовая
6 340
Размер:
200x80
ДП ПП Техно-1 алюминиевый черный молдинг, Серый 200*80, ABS черная
Дверь межкомнатная Техно-1 МДФ Серый, глухая, декор алюминиевый черный молдинг, кромка abs, каркасно-щитовая
6 340
Размер:
200x80
ДП ПП Техно-2 алюминиевый черный молдинг, Белый 200*80, ABS черная
Дверь межкомнатная Техно-2 МДФ Белый, глухая, декор алюминиевый черный молдинг, кромка abs, каркасно-щитовая
6 710
Размер:
200x80
ДП ПП Техно-2 алюминиевый черный молдинг, Серый 200*80, ABS черная
Дверь межкомнатная Техно-2 МДФ Серый, глухая, декор алюминиевый черный молдинг, кромка abs, каркасно-щитовая
6 710
Размер:
200x80
ДП ПП Техно-3 алюминиевый черный молдинг, Белый 200*80, ABS черная
Дверь межкомнатная Техно-3 МДФ Белый, глухая, декор алюминиевый черный молдинг, кромка abs, каркасно-щитовая
6 990
Размер:
200x80
ДП ПП Техно-3 алюминиевый черный молдинг, Серый 200*80, ABS черная
Дверь межкомнатная Техно-3 МДФ Серый, глухая, декор алюминиевый черный молдинг, кромка abs, каркасно-щитовая
6 990
Размер:
200x80
ДП ПП Техно-4 алюминиевый черный молдинг, Белый 200*80, ABS черная
Дверь межкомнатная Техно-4 МДФ Белый, глухая, декор алюминиевый черный молдинг, кромка abs, каркасно-щитовая
7 920
Размер:
200x80
ДП ПП Техно-4 алюминиевый черный молдинг, Серый 200*80, ABS черная
Дверь межкомнатная Техно-4 МДФ Серый, глухая, декор алюминиевый черный молдинг, кромка abs, каркасно-щитовая
7 920
Размер:
200x80