Новинка! Входная дверь SD-Prof Техно

Уважаемые покупатели, в нашем магазине в разделе входные двери Verda серии SD PROF появилась новая модель “Техно” в цвете графит мягкая шагрень/эмалит белый. Входная дверь SD-Prof Техно — это стильная и прочная дверь, предназначенная для установки в жилых помещениях. Выполнена в современном дизайне с красивой текстурой, которая придает поверхности матовый эффект и приятную на ощупь структуру. Цвет — графит, который идеально подходит для большинства современных интерьеров. Дверь обладает высокой прочностью благодаря использованию качественных материалов и усиленной конструкции. Это обеспечивает отличную защиту от взлома и механических повреждений.