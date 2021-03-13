Bastion Керамогранит тёмно-бежевый 40х40

Третий раз приехали за плиткой в этот магазин за 2 месяца добавления плитки в их ассортимент. Из плюсов могу назвать цену и сервис. Если кто-то из вас сталкивался ранее с покупкой плитки, то вы должна знать, что это долгий процесс обзвонов фабрик и прочего. Здесь почему-то все находится за 5 минут. Словно другие компании просто не хотят работать. Очень приятно,большое вам спасибо.
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И
ИИнна
24 апреля 2021
4
Комментарий
Здравствуйте, хочу поделиться своим опытом сотрудничества с Мебель 169. В марте этого года случилось мне приобрести плитку в этом магазине, с менеджером выбрали товар. Привезли буквально через 7 дней.Не знаю, может мне повезло больше чем кому-то. Ну, я довольна их работой.
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Л
ЛЛариса
13 марта 2021
5
Комментарий
Спасибо продавцам за терпение и помощь в подборе плитки для ванной комнаты. Выбор плитки большой, глаза разбегаются и самим сложно выбрать что-либо. ) ) Мы провели в магазине несколько часов и все это время менеджер помогал нам с выбором. Цены на плитку адекватные!
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