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  5. Bastion Керамогранит тёмно-бежевый 40х40
Bastion Керамогранит тёмно-бежевый 40х40
4,6
1 590

Bastion Керамогранит тёмно-бежевый 40х40

4,6
Этот товар смотрят 34 человека
tumb 1 - Bastion Керамогранит тёмно-бежевый 40х40
Bastion Керамогранит тёмно-бежевый 40х40
Под заказ
Арт. 240924
Этот товар смотрят 27 человек

Фотографии покупателей

4,6
3 отзыва
2 798
м²
шт
упак
1.76 м² = 11 шт = 1 упак
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Bastion Керамогранит тёмно-бежевый 40х40
Цвет: Темно-бежевый
Bastion Керамогранит тёмно-бежевый 40х40
Bastion Керамогранит тёмно-серый 40х40

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Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ДхВ), см:
    40 x 40
  • Толщина, мм:
    8
  • Страна происхождения:
    Беларусь
  • Бренд:
    Laparet
  • Коллекция:
    Bastion

Характеристики

  • Артикул:
    х9999225447
  • Длина, см:
    40
  • Высота, см:
    40
  • Толщина, мм:
    8
  • Страна происхождения:
    Беларусь
  • Бренд:
    Laparet
  • Коллекция:
    Bastion
  • Единица измерения:
    м2
  • Назначение:
    Стена, Пол
  • Тип поверхности:
    Матовая
  • Покрытие:
    Глазурованная
  • Вес упаковки, кг:
    31.15
  • Вес 1 штуки, кг:
    2.83
  • Материал:
    Керамогранит
  • Рисунок:
    Бетон, цемент
  • Количество шт. в упаковке:
    11
  • Область применения:
    Для ванной, Для пола
  • Морозоустойчивость:
    PEI II (для глазурованной)
  • Цвет:
    Темно-бежевый
  • Износостойкость:
    PEI II (для глазурованной)
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Характеристики

  • Артикул:
    х9999225447
  • Длина, см:
    40
  • Высота, см:
    40
  • Толщина, мм:
    8
  • Страна происхождения:
    Беларусь
  • Бренд:
    Laparet
  • Коллекция:
    Bastion
  • Единица измерения:
    м2
  • Назначение:
    Стена, Пол
  • Тип поверхности:
    Матовая
  • Покрытие:
    Глазурованная
  • Вес упаковки, кг:
    31.15
  • Вес 1 штуки, кг:
    2.83
  • Материал:
    Керамогранит
  • Рисунок:
    Бетон, цемент
  • Количество шт. в упаковке:
    11
  • Область применения:
    Для ванной, Для пола
  • Морозоустойчивость:
    PEI II (для глазурованной)
  • Цвет:
    Темно-бежевый
  • Износостойкость:
    PEI II (для глазурованной)

Отзывы и вопросы о товаре

5
4.6 / 5 На основе 3 оценок
Сначала полезные
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
В
В Валентина Григорьева
28 июня 2021
4
Комментарий
Третий раз приехали за плиткой в этот магазин за 2 месяца добавления плитки в их ассортимент. Из плюсов могу назвать цену и сервис. Если кто-то из вас сталкивался ранее с покупкой плитки, то вы должна знать, что это долгий процесс обзвонов фабрик и прочего. Здесь почему-то все находится за 5 минут. Словно другие компании просто не хотят работать. Очень приятно,большое вам спасибо.
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И
И Инна
24 апреля 2021
4
Комментарий
Здравствуйте, хочу поделиться своим опытом сотрудничества с Мебель 169. В марте этого года случилось мне приобрести плитку в этом магазине, с менеджером выбрали товар. Привезли буквально через 7 дней.Не знаю, может мне повезло больше чем кому-то. Ну, я довольна их работой.
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Л
Л Лариса
13 марта 2021
5
Комментарий
Спасибо продавцам за терпение и помощь в подборе плитки для ванной комнаты. Выбор плитки большой, глаза разбегаются и самим сложно выбрать что-либо. ) ) Мы провели в магазине несколько часов и все это время менеджер помогал нам с выбором. Цены на плитку адекватные!
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4.6 / 5 (На основе 5 оценок)
5 звезд
3
4 звезды
2
3 звезды
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2 звезды
0
1 звезда
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