Каталог
Войти
Сравнение
Избранное
Корзина
  1. Главная
  2. Плитка
  3. Керамогранит
  4. Laparet
  5. Bastion Керамогранит тёмно-серый 40х40
Bastion Керамогранит тёмно-серый 40х40
4,3
1 590

Bastion Керамогранит тёмно-серый 40х40

4,3
Этот товар смотрят 31 человек
tumb 1 - Bastion Керамогранит тёмно-серый 40х40
Bastion Керамогранит тёмно-серый 40х40
Под заказ
Арт. 240929
Этот товар смотрят 15 человек

Фотографии покупателей

4,3
3 отзыва
2 798
м²
шт
упак
1.76 м² = 11 шт = 1 упак
Хочу скидку
Bastion Керамогранит тёмно-серый 40х40
Цвет: Темно-серый
Bastion Керамогранит тёмно-бежевый 40х40
Bastion Керамогранит тёмно-серый 40х40

Закажите услугу:

Расчёт количества плитки Укладка плитки 3D дизайн-проект

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ДхВ), см:
    40 x 40
  • Толщина, мм:
    8
  • Страна происхождения:
    Беларусь
  • Бренд:
    Laparet
  • Коллекция:
    Bastion

Характеристики

  • Артикул:
    х9999225462
  • Длина, см:
    40
  • Высота, см:
    40
  • Толщина, мм:
    8
  • Страна происхождения:
    Беларусь
  • Бренд:
    Laparet
  • Коллекция:
    Bastion
  • Единица измерения:
    м2
  • Назначение:
    Стена, Пол
  • Тип поверхности:
    Матовая
  • Покрытие:
    Глазурованная
  • Вес упаковки, кг:
    31.15
  • Вес 1 штуки, кг:
    2.83
  • Материал:
    Керамогранит
  • Рисунок:
    Бетон, цемент
  • Количество шт. в упаковке:
    11
  • Область применения:
    Для ванной, Для пола
  • Морозоустойчивость:
    PEI II (для глазурованной)
  • Цвет:
    Темно-серый
  • Износостойкость:
    PEI II (для глазурованной)
Развернуть Свернуть
Из этой же коллекции
Bastion Керамогранит тёмно-бежевый 40х40
Bastion Керамогранит тёмно-бежевый 40х40
 
1 590
Bastion Плитка настенная бежевый 08-00-11-476 20х40
Bastion Плитка настенная бежевый 08-00-11-476 20х40
990
Bastion Плитка настенная мозаика бежевый 08-00-11-453 20х40
Bastion Плитка настенная мозаика бежевый 08-00-11-453 20х40
990
Bastion Декор с пропилами мозаика бежевый 08-03-11-453 20х40
Bastion Декор с пропилами мозаика бежевый 08-03-11-453 20х40
490
Bastion Декор с пропилами мозаика серый 08-03-06-453 20х40
Bastion Декор с пропилами мозаика серый 08-03-06-453 20х40
490
Другие предложения с этой структурой поверхности
Latina Brown Керамогранит коричневый 20х120 Матовый Структурный
Latina Brown Керамогранит коричневый 20х120 Матовый Структурный
3 190
Faggio Керамогранит коричневый SG707790R 20х80
Faggio Керамогранит коричневый SG707790R 20х80
2 490
Renova Smoky Керамогранит серо-бежевый K952692R0001LPE0 20х80
Renova Smoky Керамогранит серо-бежевый K952692R0001LPE0 20х80
1 245
Royal Almond Керамогранит бежевый 20х120 Матовый Структурный
Royal Almond Керамогранит бежевый 20х120 Матовый Структурный
3 190
Totem grey Керамогранит серый 60х60 матовый
Totem grey Керамогранит серый 60х60 матовый
983
Noa Керамогранит серый K952675R0001LPEP 60х120
Noa Керамогранит серый K952675R0001LPEP 60х120
1 304
Matrix Керамогранит светло-бежевый K952682R0001LPEP 60х120
Matrix Керамогранит светло-бежевый K952682R0001LPEP 60х120
1 590
Vista Керамогранит бежевый 16202 42х42
Vista Керамогранит бежевый 16202 42х42
890

Характеристики

  • Артикул:
    х9999225462
  • Длина, см:
    40
  • Высота, см:
    40
  • Толщина, мм:
    8
  • Страна происхождения:
    Беларусь
  • Бренд:
    Laparet
  • Коллекция:
    Bastion
  • Единица измерения:
    м2
  • Назначение:
    Стена, Пол
  • Тип поверхности:
    Матовая
  • Покрытие:
    Глазурованная
  • Вес упаковки, кг:
    31.15
  • Вес 1 штуки, кг:
    2.83
  • Материал:
    Керамогранит
  • Рисунок:
    Бетон, цемент
  • Количество шт. в упаковке:
    11
  • Область применения:
    Для ванной, Для пола
  • Морозоустойчивость:
    PEI II (для глазурованной)
  • Цвет:
    Темно-серый
  • Износостойкость:
    PEI II (для глазурованной)

Отзывы и вопросы о товаре

9
4.3 / 5 На основе 3 оценок
Сначала полезные
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
Е
Е Егор
03 марта 2022
5
Комментарий
Добрый день! Покупал в салоне плитку. Консультанты все рассказали, показали, предложили сопутствующие товары (клей, грунтовку), даже дали визитку мастера по укладке плитки от компании. Мне понравилось обслуживание. Качество плитки просто отличное, все красиво, стильно!
Вам помог этот отзыв?
М
М Марина
20 февраля 2022
5
Комментарий
Выбирали с мужем плитку для ванной и туалета. Менеджер помог выбрать идеальный вариант по соотношению цена/качество. Обязательно вернёмся.
Вам помог этот отзыв?
И
И Ирина
03 февраля 2022
4
Комментарий
Выбирали с мужем плитку для кухни, ванной и туалета. По совету друзей обратились тренер к вам. Получили грамотную консультацию и с его помощью довольно быстро подобрали всё, что нужно, в соответствии с нашими пожеланиями. Приятно, когда человек на своём месте!
Вам помог этот отзыв?
4.3 / 5 (На основе 9 оценок)
5 звезд
3
4 звезды
6
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0