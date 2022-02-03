Bastion Керамогранит тёмно-серый 40х40

Добрый день! Покупал в салоне плитку. Консультанты все рассказали, показали, предложили сопутствующие товары (клей, грунтовку), даже дали визитку мастера по укладке плитки от компании. Мне понравилось обслуживание. Качество плитки просто отличное, все красиво, стильно!
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М
ММарина
20 февраля 2022
5
Комментарий
Выбирали с мужем плитку для ванной и туалета. Менеджер помог выбрать идеальный вариант по соотношению цена/качество. Обязательно вернёмся.
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И
ИИрина
03 февраля 2022
4
Комментарий
Выбирали с мужем плитку для кухни, ванной и туалета. По совету друзей обратились тренер к вам. Получили грамотную консультацию и с его помощью довольно быстро подобрали всё, что нужно, в соответствии с нашими пожеланиями. Приятно, когда человек на своём месте!
Отзывы и вопросы о товаре9