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Дверь межкомнатная Браво-0.10.П ПЭТ Clay Silk, глухая, без стекла, каркасно-щитовая
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Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва

Дверь межкомнатная Браво-0.10.П ПЭТ Clay Silk, глухая, без стекла, каркасно-щитовая 200x90

Размер двери, см Как сделать замеры?
200×60 200×70 200×80 230×60 230×70 230×80 230×90
Цвет: Clay Silk
Характеристики и описание
Коротко о товаре
  • Артикул:
    169-1175 Скопировано
  • Материал:
    ПЭТ
  • Конструкция двери:
    Каркасно-щитовая
  • Гарантия:
    18 месяцев
Характеристики и описание
Возможные типы открывания:
Распашная
Распашная
Распашная двустворчатая
Распашная
двустворчатая
Рото дверь
Рото дверь
Дверь-купе
Дверь-купе
Аксессуары
Вам могут понадобиться
Ручки раздельные
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Характеристики и описание

  • Артикул:
    169-1175 Скопировано
  • Материал:
    Композитный каркас двери облицован плитами высокой плотности толщиной 6 мм, что вдвое превышает стандартную толщину. Внутри жесткая и прочная панель Honeycomb Block.
  • Конструкция двери:
    Каркасно-щитовая
  • Гарантия:
    18 месяцев
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    90
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Bravo P
  • Стиль:
    Минимализм, Современный
  • Тип двери:
    Глухая
  • Система открывания:
    Раздвижная, Классическая
  • Цвет:
    Clay Silk
  • Общий цвет:
    Серый
  • Стекло:
    без стекла
  • Декор:
    Clay Silk
  • Вес, кг:
    26.9
  • Размер упаковки:
    201* 91 *3,6
  • Тип коробки:
    с уплотнителем
  • Тип погонажных изделий:
    Телескопический
  • Кромка:
    Обычная
  • Поверхность:
    Гладкая, приятная на ощупь
  • Возможность покраски:
    Да
  • Для влажных помещений:
    да
  • Наличие притвора:
    нет
  • Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):
    Дверная коробка, наличники, ручки. Опционально: доборы, порог, ответная планка, защелка
  • Степень влагостойкости:
    Высокая
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
  • Фрезеровка под замок:
    нет
  • Фрезеровка под петли:
    нет
  • Износостойкость:
    Высокая
  • Пропускает свет:
    нет
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да

Описание

Композитный каркас двери облицован плитами высокой плотности толщиной 6 мм, что вдвое превышает стандартную толщину. Внутри жесткая и прочная панель Honeycomb Block. Торцы защищены износостойкой кромкой толщиной 1 мм по технологии «невидимого шва». Для кромкооблицовки и отделки лицевых поверхностей применяется влагостойкий PUR-клей необратимой полимеризации.
Отделка
ПЭТ - инновационное покрытие c гладкой и приятной на ощупь поверхностью, устойчиво к повреждениям, не выцветает со временем. «Эмаль-эффект» - как эмаль, только лучше. Один из самых экологичных материалов (институт Fraunhofer IVV, Германия). Компания Bravo первой в России начала использовать 100% ПЭТ (без добавок) для промышленного производства дверей.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания.
Цвет по RAL
Clay Silk — примерно соответствует RAL 7048, матовый (≈ 4,8 GU)
Декор
Black Silk
Особенности
Композитный каркас двери облицован плитами высокой плотности толщиной 6 мм, что вдвое превышает стандартную толщину. Внутри жесткая и прочная панель Honeycomb Block. Торцы защищены износостойкой кромкой толщиной 1 мм по технологии «невидимого шва». Для кромкооблицовки и отделки лицевых поверхностей применяется влагостойкий PUR-клей необратимой полимеризации.
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  • Расширенная гарантия 18 мес Гарантийное и постгарантийное обслуживание товаров и услуг

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