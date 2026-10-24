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Дверь межкомнатная Прима-10 ПЭТ Stormy Silk, глухая, без стекла, без кромки, царговая
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Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва

Дверь межкомнатная Прима-10 ПЭТ Stormy Silk, глухая, без стекла, без кромки, царговая 230x80

Размер двери, см Как сделать замеры?
200×60 200×70 200×80 200×90 210×60 210×70 210×80 210×90 220×60 220×70 220×80 220×90 230×60 230×70 230×90
Характеристики и описание
Коротко о товаре
  • Артикул:
    169-1561 Скопировано
  • Материал:
    ПЭТ
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Гарантия:
    18 месяцев
Характеристики и описание
Возможные типы открывания:
Распашная
Распашная
Распашная двустворчатая
Распашная
двустворчатая
Рото дверь
Рото дверь
Дверь-купе
Дверь-купе
Аксессуары
Вам могут понадобиться
Ручки раздельные
Ручки раздельные
Накладки
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Петли
Ручки-защелки
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Для дверей-купе
Упоры торцевые
Упоры торцевые
Ламинат
Ламинат
Плинтус
Плинтус

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Характеристики и описание

  • Артикул:
    169-1561 Скопировано
  • Материал:
    Композитный каркас двери из МДФ и стабилизирующего слоя ЛВЛ. Без пустот и ДСП.
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Гарантия:
    18 месяцев
  • Высота, см:
    230
  • Ширина, см:
    80
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Prima
  • Стиль:
    Классика, Неоклассика
  • Тип двери:
    Глухая
  • Цвет:
    Stormy Silk
  • Общий цвет:
    Серый
  • Стекло:
    без стекла
  • Декор:
    Stormy Silk
  • Вес, кг:
    33
  • Размер упаковки:
    231*81*3,6
  • Тип коробки:
    с уплотнителем
  • Тип погонажных изделий:
    Телескопический
  • Кромка:
    Нет
  • Поверхность:
    Гладкая, приятная на ощупь
  • Возможность покраски:
    нет
  • Для влажных помещений:
    да
  • Наличие притвора:
    нет
  • Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):
    Дверная коробка, наличники, ручки. Опционально: доборы, порог, ответная планка, защелка
  • Степень влагостойкости:
    Высокая
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26дБ)
  • Фрезеровка под замок:
    нет
  • Фрезеровка под петли:
    нет
  • Износостойкость:
    Высокая
  • Пропускает свет:
    нет
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да

Описание

Отделка
ПЭТ
ПЭТ | ПЭТ - инновационное покрытие c гладкой и приятной на ощупь поверхностью, устойчиво к повреждениям, не выцветает со временем. «Эмаль-эффект» - как эмаль, только лучше. Один из самых экологичных материалов (институт Fraunhofer IVV, Германия). Компания Bravo первой в России начала использовать 100% ПЭТ (без добавок) для промышленного производства дверей.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания, благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со стороны петель.
Цвет по RAL
Stormy Silk — примерно соответствует RAL 7016, матовый (≈ 3,8 GU).
Декор
Stormy Silk

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  • Нам доверяют уже 15 лет! Заботимся о клиенте на каждом этапе покупки
  • Лидеры рынка 22 032 установок дверей в год. Признанный эксперт в сегменте
  • В наличии — 3199 моделей Склад площадью более 5000 м²,
    самая быстрая отгрузка и доставка
  • Расширенная гарантия 18 мес Гарантийное и постгарантийное обслуживание товаров и услуг

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