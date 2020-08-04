Каталог
  1. Главная
  2. Распродажа
  3. Фурнитура для дверей
  4. Цилиндр Ключ-фиксатор со штоком Groff BFS-75-45/30 C Хром (Латунь, 5 ключей)
Цилиндр Ключ-фиксатор со штоком Groff BFS-75-45/30 C Хром (Латунь, 5 ключей)
4,4
455 700 -35%

Цилиндр Ключ-фиксатор со штоком Groff BFS-75-45/30 C Хром (Латунь, 5 ключей)

4,4
Цилиндр Ключ-фиксатор со штоком Groff BFS-75-45/30 C Хром (Латунь, 5 ключей)
Арт. 33062
Фотографии покупателей

4,4
3 отзыва

455
700
-35%
Цилиндр Ключ-фиксатор со штоком Groff BFS-75-45/30 C Хром (Латунь, 5 ключей)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Цвет:
    Хром

Характеристики

  • Артикул:
    037-0094
  • Цвет:
    Хром
Дополнительно:

  • В наличии:
    1 товар

Описание

Секретность - 16000, количество пинов - 7, тип ключа - профильный, возможность перекодировки - нет.

Характеристики

  • Артикул:
    037-0094
  • Цвет:
    Хром

Отзывы и вопросы о товаре

5
4.4 / 5 На основе 3 оценок
П
П Полина Алексеева
04 августа 2020
4
Комментарий
ключ из этого магазина очень хорошего качества, качество оправдывает цену
О
О Ольга
12 июня 2020
4
Комментарий
Думаю, что эти ключи будут хорошо выполнять свои обязанности.
В
В Владимир
07 июня 2020
4
Комментарий
Выбирал в этом магазине, понравилась вот эта, смотрится стильно и практично. Надеюсь, что она прослужит много лет.
4.4 / 5 (На основе 5 оценок)
5 звезд
2
4 звезды
3
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0