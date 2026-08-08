Усиление: Семь усиливающих уголков и защитный карман для замков. Дополнительную стойкость ко взлому обеспечивают два противосъемных штыря.

Утепление: Внутри полотна установлена панель EPS (Expanded PolyStyrene), которая обеспечивает необходимую тепло- и шумоизоляцию.

Крепление: Блок крепится анкерными болтами через коробку (8 отверстий) или с использованием монтажных пластин (6 шт. в комплекте).

Петли: 140*20 мм на опорном подшипнике с открыванием на 180°.

Верхний замок: Сувальдный замок Border G 8-6 Э с 3 ригелями диаметром 16 мм, 4 ключа 67(117) мм, 4-й (высший) класс.

Нижний замок: Цилиндровый замок Border G 4-3 Э с 3 ригелями диаметром 16 мм, 4-й (высший) класс

Класс замка: 4 класс

Класс шумоизоляции: 3 класс ( 20-25 дБ)

Цилиндр: Ключ-шток 85-55/30 C Хром, 5 ключей.

Накладка цилиндровая наружная: Pro AEC SB МатЧерный (броненакладка)

Накладка цилиндровая внутренняя: Pro EK SB МатЧерный

Накладка сувальдная наружная: Pro ES Shutter SB МатЧерный (со шторкой)

Накладка сувальдная внутренняя: Pro ES Shutter SB МатЧерный (со шторкой)

Ручка: Pro A-888 SB МатЧерный

Ночная задвижка: ЗДВ-2467

Поворотник для ночной задвижки: Pro TT SB МатЧерный (8*60 мм)

Глазок: Pro DV 70-130 SB МатЧерный со шторкой и углом обзора 180° (не врезан)

Комплектующие: Заглушки для монтажных отверстий, чашки для противосъемных штырей.

Цвет: Shell-Wotan Oak/White Silk

Качество: Сертифицирован для РФ по ГОСТ 31173-2016. Наивысшие классы по эксплуатационным характеристикам (1) и прочности (М5). Сертификат POCC RU.SSK10.H00113/24.