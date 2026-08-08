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  5. Дверь входная Флэш МФ/BChrome Букле черное/Cappuccino Melinga, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Флэш МФ/BChrome Букле черное/Cappuccino Melinga, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Флэш МФ/BChrome Букле черное/Cappuccino Melinga, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
4,8
30 570

Дверь входная Флэш МФ/BChrome Букле черное/Cappuccino Melinga, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой

4,8
Этот товар смотрят 11 человек
Дверь входная Флэш МФ/BChrome Букле черное/Cappuccino Melinga, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Флэш МФ/BChrome Букле черное/Cappuccino Melinga, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Флэш МФ/BChrome Букле черное/Cappuccino Melinga, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Флэш МФ/BChrome Букле черное/Cappuccino Melinga, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Флэш МФ/BChrome Букле черное/Cappuccino Melinga, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Код товара: 1030549
Этот товар смотрят 7 человек

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30 570
Этот товар купили 60 раз
Этот товар купили 60 раз
Дверь входная Флэш МФ/BChrome Букле черное/Cappuccino Melinga, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
Направление открывания:
Левое
Левое
Правое
Размер дверного блока (ВхШ), см:
205×86
205×86
205×96
Как сделать замеры
Цвет: Букле черное/Cappuccino Melinga
Дверь входная Флэш МФ/BChrome Букле черное/Cappuccino Melinga, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Флэш МФ/BChrome Букле черное/Bianco Melinga, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой

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Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    205 x 86 Левое
  • Страна:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Цвет снаружи:
    Букле черное
  • Цвет внутри:
    Cappuccino Melinga
  • Отделка снаружи:
    Металлофиленка
  • Отделка внутри:
    МДФ

Характеристики

  • Артикул:
    033-2586
  • Длина, см:
    205
  • Ширина, см:
    86
  • Страна:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Цвет снаружи:
    Букле черное
  • Цвет внутри:
    Cappuccino Melinga
  • Модель:
    Флэш
  • Открывание:
    Левое
  • Открывание (˚):
    180
  • Исполнение:
    Металлофиленка-панель
  • Марка стали:
    Высококачественная конструкционная углеродистая сталь (08пс).
  • Отделка снаружи:
    Стальной лист с декоративным тиснением.
  • Отделка внутри:
    Декоративная панель толщиной 22 мм с отделкой Эко Шпоном и зеркалом Reflex.
  • Окраска:
    Индустриальная полиэфирная порошковая краска голландского концерна AkzoNobel.
  • Толщина полотна/коробки, мм:
    85/97
  • Толщина стали короба, мм:
    1.2
  • Толщина стали полотна (снаружи/внутри), мм:
    1
  • Ширина наличника:
    65
  • Эксцентрик:
    Блок укомплектован эксцентриком, правильная регулировка которого обеспечивает легкость открывания и беспрепятственную работу замковых механизмов.
  • Тип коробки:
    Открытый
  • Уплотнитель:
    Три контура высококачественного EPDM-уплотнителя (Швеция).
  • Усиление:
    Семь усиливающих уголков и защитный карман для замков. Дополнительную стойкость ко взлому обеспечивают два противосъемных штыря.
  • Утепление:
    Внутри полотна установлена панель EPS (Expanded PolyStyrene), которая обеспечивает необходимую тепло- и шумоизоляцию
  • Крепление:
    Блок укомплектован эксцентриком, правильная регулировка которого обеспечивает легкость открывания и беспрепятственную работу замковых механизмов.
  • Петли:
    Петля "капля" 140*20 мм, с подшипником закрытого типа (2 шт.)
  • Верхний замок:
    Сувальдный замок Galeon 817 с 3 ригелями диаметром 16 мм, 4 ключа 67(117) мм, 4-й (высший) класс.
  • Нижний замок:
    Цилиндровый замок Galeon 816 с 3 ригелями диаметром 16 мм, 4-й (высший) класс.
  • Класс замка:
    4 класс
  • Класс шумоизоляции:
    2 класс ( 26-31 дБ)
  • Цилиндр:
    Ключ-шток 75-45/30 C Хром, 5 ключей.
  • Накладка цилиндровая наружная:
    Pro AEC BC БрашХром (броненакладка)
  • Накладка цилиндровая внутренняя:
    Pro EK BC БрашХром
  • Накладка сувальдная наружная:
    Pro ES Shutter BC БрашХром (со шторкой)
  • Накладка сувальдная внутренняя:
    Pro ES Shutter BC БрашХром (со шторкой)
  • Ручка:
    Pro A-888 BC БрашХром
  • Ночная задвижка:
    ЗДВ-2467
  • Поворотник для ночной задвижки:
    Pro TT BC БрашХром (8*60 мм)
  • Глазок:
    Pro DV 70-130 BC БрашХром со шторкой и углом обзора 180°
  • Комплектующие:
    Заглушки для монтажных отверстий, чашки для противосъемных штырей.
  • Цвет:
    Букле черное/Cappuccino Melinga
  • Качество:
    Сертифицирован для РФ по ГОСТ 31173-2016. Наивысшие классы по эксплуатационным характеристикам (1) и прочности (М5). Сертификат POCC RU.SSK1.H00960/21.
  • Вес, кг:
    63
  • Стекло:
    Зеркало Reflex
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Описание

Особенности
Стальной дверной блок с открыванием наружу. Поставляется с правым и левым открыванием. Стабильно точные геометрические показатели, которые обеспечиваются высокой степенью автоматизации и роботизации производства. Подходит для установки в квартире (внутри подъезда). Глазок: Pro DV 70-130 BC БрашХром со шторкой и углом обзора 180°

Характеристики

  • Артикул:
    033-2586
  • Длина, см:
    205
  • Ширина, см:
    86
  • Страна:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Цвет снаружи:
    Букле черное
  • Цвет внутри:
    Cappuccino Melinga
  • Модель:
    Флэш
  • Открывание:
    Левое
  • Открывание (˚):
    180
  • Исполнение:
    Металлофиленка-панель
  • Марка стали:
    Высококачественная конструкционная углеродистая сталь (08пс).
  • Отделка снаружи:
    Стальной лист с декоративным тиснением.
  • Отделка внутри:
    Декоративная панель толщиной 22 мм с отделкой Эко Шпоном и зеркалом Reflex.
  • Окраска:
    Индустриальная полиэфирная порошковая краска голландского концерна AkzoNobel.
  • Толщина полотна/коробки, мм:
    85/97
  • Толщина стали короба, мм:
    1.2
  • Толщина стали полотна (снаружи/внутри), мм:
    1
  • Ширина наличника:
    65
  • Эксцентрик:
    Блок укомплектован эксцентриком, правильная регулировка которого обеспечивает легкость открывания и беспрепятственную работу замковых механизмов.
  • Тип коробки:
    Открытый
  • Уплотнитель:
    Три контура высококачественного EPDM-уплотнителя (Швеция).
  • Усиление:
    Семь усиливающих уголков и защитный карман для замков. Дополнительную стойкость ко взлому обеспечивают два противосъемных штыря.
  • Утепление:
    Внутри полотна установлена панель EPS (Expanded PolyStyrene), которая обеспечивает необходимую тепло- и шумоизоляцию
  • Крепление:
    Блок укомплектован эксцентриком, правильная регулировка которого обеспечивает легкость открывания и беспрепятственную работу замковых механизмов.
  • Петли:
    Петля "капля" 140*20 мм, с подшипником закрытого типа (2 шт.)
  • Верхний замок:
    Сувальдный замок Galeon 817 с 3 ригелями диаметром 16 мм, 4 ключа 67(117) мм, 4-й (высший) класс.
  • Нижний замок:
    Цилиндровый замок Galeon 816 с 3 ригелями диаметром 16 мм, 4-й (высший) класс.
  • Класс замка:
    4 класс
  • Класс шумоизоляции:
    2 класс ( 26-31 дБ)
  • Цилиндр:
    Ключ-шток 75-45/30 C Хром, 5 ключей.
  • Накладка цилиндровая наружная:
    Pro AEC BC БрашХром (броненакладка)
  • Накладка цилиндровая внутренняя:
    Pro EK BC БрашХром
  • Накладка сувальдная наружная:
    Pro ES Shutter BC БрашХром (со шторкой)
  • Накладка сувальдная внутренняя:
    Pro ES Shutter BC БрашХром (со шторкой)
  • Ручка:
    Pro A-888 BC БрашХром
  • Ночная задвижка:
    ЗДВ-2467
  • Поворотник для ночной задвижки:
    Pro TT BC БрашХром (8*60 мм)
  • Глазок:
    Pro DV 70-130 BC БрашХром со шторкой и углом обзора 180°
  • Комплектующие:
    Заглушки для монтажных отверстий, чашки для противосъемных штырей.
  • Цвет:
    Букле черное/Cappuccino Melinga
  • Качество:
    Сертифицирован для РФ по ГОСТ 31173-2016. Наивысшие классы по эксплуатационным характеристикам (1) и прочности (М5). Сертификат POCC RU.SSK1.H00960/21.
  • Вес, кг:
    63
  • Стекло:
    Зеркало Reflex
Борн (документация) (pdf) Борн (документация) 2 (pdf) Борн (документация) 3 (pdf)

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