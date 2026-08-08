Блок укомплектован эксцентриком, правильная регулировка которого обеспечивает легкость открывания и беспрепятственную работу замковых механизмов.
Тип коробки:
Открытый
Уплотнитель:
Три контура высококачественного EPDM-уплотнителя (Швеция).
Усиление:
Семь усиливающих уголков и защитный карман для замков. Дополнительную стойкость ко взлому обеспечивают два противосъемных штыря.
Утепление:
Внутри полотна установлена панель EPS (Expanded PolyStyrene), которая обеспечивает необходимую тепло- и шумоизоляцию.
Крепление:
Двери крепятся анкерными болтами через коробку (8 отверстий) или с использованием монтажных пластин (6 шт. в комплекте).
Петли:
Петля "капля" 140*20 мм, с подшипником закрытого типа (2 шт.)
Верхний замок:
Сувальдный замок Galeon 817 с 3 ригелями диаметром 16 мм, 4 ключа 67(117) мм, 4-й (высший) класс.
Нижний замок:
Цилиндровый замок Galeon 816 с 3 ригелями диаметром 16 мм, 4-й (высший) класс.
Класс замка:
4 класс
Класс шумоизоляции:
3 класс ( 20-25 дБ)
Цилиндр:
Ключ-шток 75-45/30 C Хром, 5 ключей.
Накладка цилиндровая наружная:
Pro AEC SB МатЧерный (броненакладка)
Накладка цилиндровая внутренняя:
Pro EK SB МатЧерный
Накладка сувальдная наружная:
Pro ES Shutter SB МатЧерный (со шторкой)
Накладка сувальдная внутренняя:
Pro ES Shutter SB МатЧерный (со шторкой)
Ручка:
Pro A-888 SB МатЧерный
Ночная задвижка:
ЗДВ-2467
Поворотник для ночной задвижки:
Pro TT SB МатЧерный (8*60 мм)
Глазок:
Pro DV 70-130 SB МатЧерный со шторкой и углом обзора 180°
Комплектующие:
Заглушки для монтажных отверстий, чашки для противосъемных штырей.
Цвет:
Букле черное/White Silk
Качество:
Сертифицирован для РФ по ГОСТ 31173-2016. Наивысшие классы по эксплуатационным характеристикам (1) и прочности (М5). Сертификат POCC RU.SSK1.H00960/21.
Вес, кг:
63
Стекло:
Зеркало Reflex
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Дополнительно:
В наличии:
7 товаров
Образец:
в 1 магазинах
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Описание
Особенности
Стальной дверной блок с открыванием наружу. Поставляется с правым и левым открыванием. Стабильно точные геометрические показатели, которые обеспечиваются высокой степенью автоматизации и роботизации производства. Подходит для установки в квартире (внутри подъезда). Глазок: Pro DV 70-130 SB МатЧерный со шторкой и углом обзора 180°
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