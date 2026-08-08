Описание

Особенности

Стальной дверной блок с открыванием наружу. Поставляется с правым и левым открыванием. Стабильно точные геометрические показатели, которые обеспечиваются высокой степенью автоматизации и роботизации производства. Подходит для установки в квартире (внутри подъезда). Глазок: Pro DV 70-130 SB МатЧерный со шторкой и углом обзора 180°