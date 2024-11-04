Утепление: Внутри полотна установлена конструкционная теплоизоляционная панель SIP (Structural Insulated Panel), которая не только обеспечивает необходимую тепло- и шумоизоляцию, но и придает дополнительную жесткость и прочность дверному блоку.

Утепление коробки: нет

Крепление: Двери крепятся анкерными болтами через коробку (8 отверстий) или с использованием монтажных пластин (6 шт. в комплекте).

Петли: 140*20 мм на опорном подшипнике, обеспечивают открывание на 180°, 2 шт

Верхний замок: Сувальдный замок Border G 8-6 Э с 3 ригелями диаметром 16 мм, 4 ключа 97 мм, 4-й (высший) класс

Нижний замок: Цилиндровый замок Border G 4-3 Э с 3 ригелями диаметром 16 мм, 4-й (высший) класс

Класс замка: 4 класс

Класс шумоизоляции: 2 класс ( 26-31 дБ)

Цилиндр: Bravo AF-100-50/50 ключ-фиксатор C Хром, 5 ключей в комплекте

Накладка цилиндровая наружная: DP-11-C CR Хром

Накладка цилиндровая внутренняя: DP-11-C CR Хром

Накладка сувальдная наружная: DP-12-S-Auto CR Хром

Накладка сувальдная внутренняя: DP-11-S-shutter CR Хром

Ручка: A 75 PC Хром

Ночная задвижка: Border з-60 Никель

Поворотник для ночной задвижки: BKW8 AR CP Хром (или ТТ-0803-8/75 CR Хром)

Глазок: 6016/50-90 CR Хром со шторкой и углом обзора 180°

Комплектующие: Заглушки для монтажных отверстий, чашки для противосъемных штырей.

Цвет: Антик Серебро/Cappuccino Veralinga

Качество: Сертифицирован для РФ по ГОСТ 31173-2016. Наивысшие классы по эксплуатационным характеристикам (1) и прочности (М5). Сертификат POCC RU. AM05. H03178.

Вес, кг: 88.9