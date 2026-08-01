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  4. Серия Porta S
  5. Дверь входная Porta S-2P 109/П29 Антик серебро/Bianco Veralinga, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Porta S-2P 109/П29 Антик серебро/Bianco Veralinga, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Porta S-2P 109/П29 Антик серебро/Bianco Veralinga, 2 замка, с ночной задвижкой
4,8
26 494 29 438

Дверь входная Porta S-2P 109/П29 Антик серебро/Bianco Veralinga, 2 замка, с ночной задвижкой 205x98 Левое

4,8
Этот товар смотрят 32 человека
Дверь входная Porta S-2P 109/П29 Антик серебро/Bianco Veralinga, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Porta S-2P 109/П29 Антик серебро/Bianco Veralinga, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Porta S-2P 109/П29 Антик серебро/Bianco Veralinga, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Porta S-2P 109/П29 Антик серебро/Bianco Veralinga, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Porta S-2P 109/П29 Антик серебро/Bianco Veralinga, 2 замка, с ночной задвижкой
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Код товара: 654852
Этот товар смотрят 10 человек

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Дверь входная Porta S-2P 109/П29 Антик серебро/Bianco Veralinga, 2 замка, с ночной задвижкой 205x98 Левое
Направление открывания:
Левое — в наличии
Левоев наличии
Правое
Размер дверного блока (ВхШ), см:
205×98
205×88
205×98
Как сделать замеры
Цвет: Антик Серебро/Bianco Veralinga
Дверь входная Porta S-2P 109/П29 Антик серебро/Bianco Veralinga, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Porta S-2P 109/П29 Антик серебро/Wenge Veralinga, 2 замка, с ночной задвижкой Дверь входная Porta S-2P 109/П29 Антик серебро/Cappuccino Veralinga, 2 замка, с ночной задвижкой

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С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    205 x 98 Левое
  • Страна:
    Россия
  • Бренд:
    el’PORTA (Portika)
  • Цвет снаружи:
    Антик серебро
  • Цвет внутри:
    Bianco Veralinga
  • Отделка снаружи:
    Металл
  • Отделка внутри:
    МДФ

Характеристики

  • Артикул:
    4219-1388
  • Длина, см:
    205
  • Ширина, см:
    98
  • Страна:
    Россия
  • Бренд:
    el’PORTA (Portika)
  • Цвет снаружи:
    Антик серебро
  • Цвет внутри:
    Bianco Veralinga
  • Модель:
    Porta
  • Открывание:
    Левое
  • Открывание (˚):
    180
  • Исполнение:
    Металл-панель
  • Марка стали:
    Высококачественная конструкционная углеродистая сталь (08пс).
  • Отделка снаружи:
    Металл с декоративным тиснением
  • Отделка внутри:
    Панель толщиной 22 мм, Эко Шпон, окрашенное стекло "Lacobel".
  • Окраска:
    Индустриальная полиэфирная порошковая краска с предварительной антикоррозийной обработкой (фосфатированием).
  • Толщина полотна/коробки, мм:
    80/80
  • Толщина стали короба, мм:
    1.2
  • Толщина стали полотна (снаружи/внутри), мм:
    1.2
  • Ширина наличника:
    36
  • Эксцентрик:
    Дверь укомплектована эксцентриком, правильная регулировка которого обеспечивает легкость открывания двери и беспрепятственную работу замковых механизмов.
  • Тип коробки:
    Закрытый
  • Уплотнитель:
    Три контура высококачественного EPDM-уплотнителя (Швеция): D 14*12 мм, D 12*10 мм и Р 9*5,5 мм
  • Усиление:
    Сверхпрочная конструкция «6x2» — двойная толщина стали профиля полотна, двух контуров коробки, в зонах замка и петель. Дополнительную стойкость ко взлому обеспечивают два противосъемных штыря с цинковым покрытием (для защиты металла от коррозии).
  • Утепление:
    Внутри полотна установлена конструкционная теплоизоляционная панель SIP (Structural Insulated Panel), которая не только обеспечивает необходимую тепло- и шумоизоляцию, но и придает дополнительную жесткость и прочность дверному блоку.
  • Утепление коробки:
    нет
  • Крепление:
    Двери крепятся анкерными болтами через коробку (8 отверстий) или с использованием монтажных пластин (6 шт. в комплекте).
  • Петли:
    140*20 мм на опорном подшипнике, обеспечивают открывание на 180°, 2 шт
  • Верхний замок:
    Сувальдный замок Border G 8-6 Э с 3 ригелями диаметром 16 мм, 4 ключа 97 мм, 4-й (высший) класс
  • Нижний замок:
    Цилиндровый замок Border G 4-3 Э с 3 ригелями диаметром 16 мм, 4-й (высший) класс
  • Класс замка:
    4 класс
  • Класс шумоизоляции:
    2 класс ( 26-31 дБ)
  • Цилиндр:
    Bravo AF-100-50/50 ключ-фиксатор C Хром, 5 ключей в комплекте
  • Накладка цилиндровая наружная:
    DP-11-C CR Хром
  • Накладка цилиндровая внутренняя:
    DP-11-C CR Хром
  • Накладка сувальдная наружная:
    DP-12-S-Auto CR Хром
  • Накладка сувальдная внутренняя:
    DP-11-S-shutter CR Хром
  • Ручка:
    A 75 PC Хром
  • Ночная задвижка:
    Border з-60 Никель
  • Поворотник для ночной задвижки:
    BKW8 AR CP Хром (или ТТ-0803-8/75 CR Хром)
  • Глазок:
    6016/50-90 CR Хром со шторкой и углом обзора 180°
  • Комплектующие:
    Заглушки для монтажных отверстий, чашки для противосъемных штырей.
  • Цвет:
    Антик Серебро/Bianco Veralinga
  • Качество:
    Сертифицирован для РФ по ГОСТ 31173-2016. Наивысшие классы по эксплуатационным характеристикам (1) и прочности (М5). Сертификат POCC RU. AM05. H03178.
  • Вес, кг:
    88.9
  • Стекло:
    Лакобель белый
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Дополнительно:

  • В наличии:
    2 товара
  • Образец:
    в 1 магазинах
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Описание

Особенности
Цельногнутая конструкция полотна и закрытый цельнокатаный профиль коробки. Стабильно точные геометрические показатели, которые обеспечиваются высокой степенью автоматизации и роботизации производства. Подходит для установки в квартире (внутри подъезда).

Характеристики

  • Артикул:
    4219-1388
  • Длина, см:
    205
  • Ширина, см:
    98
  • Страна:
    Россия
  • Бренд:
    el’PORTA (Portika)
  • Цвет снаружи:
    Антик серебро
  • Цвет внутри:
    Bianco Veralinga
  • Модель:
    Porta
  • Открывание:
    Левое
  • Открывание (˚):
    180
  • Исполнение:
    Металл-панель
  • Марка стали:
    Высококачественная конструкционная углеродистая сталь (08пс).
  • Отделка снаружи:
    Металл с декоративным тиснением
  • Отделка внутри:
    Панель толщиной 22 мм, Эко Шпон, окрашенное стекло "Lacobel".
  • Окраска:
    Индустриальная полиэфирная порошковая краска с предварительной антикоррозийной обработкой (фосфатированием).
  • Толщина полотна/коробки, мм:
    80/80
  • Толщина стали короба, мм:
    1.2
  • Толщина стали полотна (снаружи/внутри), мм:
    1.2
  • Ширина наличника:
    36
  • Эксцентрик:
    Дверь укомплектована эксцентриком, правильная регулировка которого обеспечивает легкость открывания двери и беспрепятственную работу замковых механизмов.
  • Тип коробки:
    Закрытый
  • Уплотнитель:
    Три контура высококачественного EPDM-уплотнителя (Швеция): D 14*12 мм, D 12*10 мм и Р 9*5,5 мм
  • Усиление:
    Сверхпрочная конструкция «6x2» — двойная толщина стали профиля полотна, двух контуров коробки, в зонах замка и петель. Дополнительную стойкость ко взлому обеспечивают два противосъемных штыря с цинковым покрытием (для защиты металла от коррозии).
  • Утепление:
    Внутри полотна установлена конструкционная теплоизоляционная панель SIP (Structural Insulated Panel), которая не только обеспечивает необходимую тепло- и шумоизоляцию, но и придает дополнительную жесткость и прочность дверному блоку.
  • Утепление коробки:
    нет
  • Крепление:
    Двери крепятся анкерными болтами через коробку (8 отверстий) или с использованием монтажных пластин (6 шт. в комплекте).
  • Петли:
    140*20 мм на опорном подшипнике, обеспечивают открывание на 180°, 2 шт
  • Верхний замок:
    Сувальдный замок Border G 8-6 Э с 3 ригелями диаметром 16 мм, 4 ключа 97 мм, 4-й (высший) класс
  • Нижний замок:
    Цилиндровый замок Border G 4-3 Э с 3 ригелями диаметром 16 мм, 4-й (высший) класс
  • Класс замка:
    4 класс
  • Класс шумоизоляции:
    2 класс ( 26-31 дБ)
  • Цилиндр:
    Bravo AF-100-50/50 ключ-фиксатор C Хром, 5 ключей в комплекте
  • Накладка цилиндровая наружная:
    DP-11-C CR Хром
  • Накладка цилиндровая внутренняя:
    DP-11-C CR Хром
  • Накладка сувальдная наружная:
    DP-12-S-Auto CR Хром
  • Накладка сувальдная внутренняя:
    DP-11-S-shutter CR Хром
  • Ручка:
    A 75 PC Хром
  • Ночная задвижка:
    Border з-60 Никель
  • Поворотник для ночной задвижки:
    BKW8 AR CP Хром (или ТТ-0803-8/75 CR Хром)
  • Глазок:
    6016/50-90 CR Хром со шторкой и углом обзора 180°
  • Комплектующие:
    Заглушки для монтажных отверстий, чашки для противосъемных штырей.
  • Цвет:
    Антик Серебро/Bianco Veralinga
  • Качество:
    Сертифицирован для РФ по ГОСТ 31173-2016. Наивысшие классы по эксплуатационным характеристикам (1) и прочности (М5). Сертификат POCC RU. AM05. H03178.
  • Вес, кг:
    88.9
  • Стекло:
    Лакобель белый
Обрамление проема для стальных дверей.(pdf) Инструкция по монтажу карниза.(pdf)

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