Три контура высококачественного EPDM-уплотнителя (Швеция) два D-профиля и один Р-профиль.

Усиление:

Сверхпрочная конструкция «6x2» — двойная толщина стали профиля полотна, двух контуров коробки, в зонах замка и петель. Дополнительную стойкость ко взлому обеспечивают два противосъемных штыря с цинковым покрытием (для защиты металла от коррозии).