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  5. Дверь входная Porta F-3 99/П05 Moon Stone/Shellac White, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Porta F-3 99/П05 Moon Stone/Shellac White, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Porta F-3 99/П05 Moon Stone/Shellac White, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
4,9
36 720 43 200

Дверь входная Porta F-3 99/П05 Moon Stone/Shellac White, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой 205x88 Правое

4,9
Этот товар смотрят 19 человек
Дверь входная Porta F-3 99/П05 Moon Stone/Shellac White, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Porta F-3 99/П05 Moon Stone/Shellac White, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Porta F-3 99/П05 Moon Stone/Shellac White, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Porta F-3 99/П05 Moon Stone/Shellac White, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Porta F-3 99/П05 Moon Stone/Shellac White, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Код товара: 975161
Этот товар смотрят 30 человек

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36 720 43 200
Дверь входная Porta F-3 99/П05 Moon Stone/Shellac White, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой 205x88 Правое
Направление открывания:
Правое
Левое
Правое
Размер дверного блока (ВхШ), см:
205×88
205×88
205×98
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Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    205 x 88 Правое
  • Страна:
    Россия
  • Бренд:
    el’PORTA (Portika)
  • Цвет снаружи:
    Moon Stone
  • Цвет внутри:
    Shellac White
  • Отделка снаружи:
    МДФ
  • Отделка внутри:
    МДФ

Характеристики

  • Артикул:
    5328-2036
  • Длина, см:
    205
  • Ширина, см:
    88
  • Страна:
    Россия
  • Бренд:
    el’PORTA (Portika)
  • Цвет снаружи:
    Moon Stone
  • Цвет внутри:
    Shellac White
  • Модель:
    Porta F-3 99/П05
  • Открывание:
    Правое
  • Открывание (˚):
    180
  • Исполнение:
    Панель-панель
  • Марка стали:
    Высококачественная конструкционная углеродистая сталь (08пс).
  • Отделка снаружи:
    Декоративная панель с возможностью замены. Толщина 10 мм
  • Отделка внутри:
    Декоративная панель с возможностью замены. Толщина 16 мм, FlexEmal
  • Окраска:
    Индустриальная полиэфирная порошковая краска с предварительной антикоррозийной обработкой (фосфатированием)
  • Толщина полотна/коробки, мм:
    105/150
  • Толщина стали короба, мм:
    1.2
  • Толщина стали полотна (снаружи/внутри), мм:
    1.2
  • Ширина наличника:
    80
  • Эксцентрик:
    Дверь укомплектована эксцентриком, правильная регулировка которого обеспечивает легкость открывания двери и беспрепятственную работу замковых механизмов.
  • Тип коробки:
    Закрытый
  • Уплотнитель:
    Пять контуров высококачественного EPDM-уплотнителя
  • Усиление:
    Три горизонтальных усиливающих омега-профиля (ребра) создают единую монолитную жесткость и прочность конструкции. Сверхпрочная конструкция «6x2» - двойная толщина стали профиля полотна, двух контуров коробки, в зонах замка и петель. Дополнительную стойкость ко взлому обеспечивают два противосъемных штыря с цинковым покрытием (для защиты металла от коррозии)
  • Утепление:
    Влагостойкая теплоизоляционная плита KNAUF Therm - экологически чистый материал (не содержит фенол-формальдегид, не выделяет фосген).
  • Утепление коробки:
    Нет
  • Крепление:
    Дверь крепится анкерными болтами (в комплект не входят) или с использованием монтажных пластин (6 шт. в комплекте)
  • Петли:
    140*20 мм на опорном подшипнике, обеспечивают открывание на 180°, 2 шт.
  • Верхний замок:
    Сувальдный замок Border G 8-6, 4-й (высший) класс.
  • Нижний замок:
    Цилиндровый замок Border G 4-3 Э с 3 ригелями диаметром 16 мм, 4-й (высший) класс.
  • Класс замка:
    4 класс
  • Класс шумоизоляции:
    2 класс ( 26-31 дБ)
  • Цилиндр:
    85-55/30 ключ-шток Хром, 5 ключей в комплекте
  • Накладка цилиндровая наружная:
    Квадратная TOR Черный (броненакладка) (либо аналоги)
  • Накладка цилиндровая внутренняя:
    Квадратная TOR Черный (под цилиндр) (либо аналоги)
  • Накладка сувальдная наружная:
    Квадратная TOR Черный со шторкой (либо аналоги)
  • Накладка сувальдная внутренняя:
    Квадратная TOR Черный со шторкой (либо аналоги)
  • Ручка:
    Ручка раздельная TOR Черный (150 мм)
  • Ночная задвижка:
    Бэксет-65
  • Поворотник для ночной задвижки:
    Ручка поворотная TOR Черный (75 мм)
  • Глазок:
    70х130 TOR Черный со шторкой и углом обзора 180
  • Комплектующие:
    Заглушки для монтажных отверстий. Декоративная ответная планка из нержавеющей стали. Встроенные в дверную коробку гильзы из ABS-пластика обеспечивают тихую работу ригелей
  • Цвет:
    Moon Stone/Shellac White
  • Качество:
    Сертифицирован для РФ по ГОСТ 31173-2016. Наивысшие классы по эксплуатационным характеристикам (1) и прочности (М5)
  • Вес, кг:
    98.5
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Описание

Стальной дверной блок с открыванием наружу. Декоративная внешняя накладка и внутренняя панель. Подходит для установки в тёплом тамбуре или подъезде (температура эксплуатации +10...+25 С). Поставляется с правым и левым открыванием. Произведен на уникальных автоматизированных линиях и роботизированных комплексах ведущих зарубежных производителей.
Особенности
Цельногнутая конструкция полотна и закрытый цельнокатаный профиль коробки. Стабильно точные геометрические показатели, которые обеспечиваются высокой степенью автоматизации и роботизации производства. Подходит для установки в квартире (внутри подъезда).

Характеристики

  • Артикул:
    5328-2036
  • Длина, см:
    205
  • Ширина, см:
    88
  • Страна:
    Россия
  • Бренд:
    el’PORTA (Portika)
  • Цвет снаружи:
    Moon Stone
  • Цвет внутри:
    Shellac White
  • Модель:
    Porta F-3 99/П05
  • Открывание:
    Правое
  • Открывание (˚):
    180
  • Исполнение:
    Панель-панель
  • Марка стали:
    Высококачественная конструкционная углеродистая сталь (08пс).
  • Отделка снаружи:
    Декоративная панель с возможностью замены. Толщина 10 мм
  • Отделка внутри:
    Декоративная панель с возможностью замены. Толщина 16 мм, FlexEmal
  • Окраска:
    Индустриальная полиэфирная порошковая краска с предварительной антикоррозийной обработкой (фосфатированием)
  • Толщина полотна/коробки, мм:
    105/150
  • Толщина стали короба, мм:
    1.2
  • Толщина стали полотна (снаружи/внутри), мм:
    1.2
  • Ширина наличника:
    80
  • Эксцентрик:
    Дверь укомплектована эксцентриком, правильная регулировка которого обеспечивает легкость открывания двери и беспрепятственную работу замковых механизмов.
  • Тип коробки:
    Закрытый
  • Уплотнитель:
    Пять контуров высококачественного EPDM-уплотнителя
  • Усиление:
    Три горизонтальных усиливающих омега-профиля (ребра) создают единую монолитную жесткость и прочность конструкции. Сверхпрочная конструкция «6x2» - двойная толщина стали профиля полотна, двух контуров коробки, в зонах замка и петель. Дополнительную стойкость ко взлому обеспечивают два противосъемных штыря с цинковым покрытием (для защиты металла от коррозии)
  • Утепление:
    Влагостойкая теплоизоляционная плита KNAUF Therm - экологически чистый материал (не содержит фенол-формальдегид, не выделяет фосген).
  • Утепление коробки:
    Нет
  • Крепление:
    Дверь крепится анкерными болтами (в комплект не входят) или с использованием монтажных пластин (6 шт. в комплекте)
  • Петли:
    140*20 мм на опорном подшипнике, обеспечивают открывание на 180°, 2 шт.
  • Верхний замок:
    Сувальдный замок Border G 8-6, 4-й (высший) класс.
  • Нижний замок:
    Цилиндровый замок Border G 4-3 Э с 3 ригелями диаметром 16 мм, 4-й (высший) класс.
  • Класс замка:
    4 класс
  • Класс шумоизоляции:
    2 класс ( 26-31 дБ)
  • Цилиндр:
    85-55/30 ключ-шток Хром, 5 ключей в комплекте
  • Накладка цилиндровая наружная:
    Квадратная TOR Черный (броненакладка) (либо аналоги)
  • Накладка цилиндровая внутренняя:
    Квадратная TOR Черный (под цилиндр) (либо аналоги)
  • Накладка сувальдная наружная:
    Квадратная TOR Черный со шторкой (либо аналоги)
  • Накладка сувальдная внутренняя:
    Квадратная TOR Черный со шторкой (либо аналоги)
  • Ручка:
    Ручка раздельная TOR Черный (150 мм)
  • Ночная задвижка:
    Бэксет-65
  • Поворотник для ночной задвижки:
    Ручка поворотная TOR Черный (75 мм)
  • Глазок:
    70х130 TOR Черный со шторкой и углом обзора 180
  • Комплектующие:
    Заглушки для монтажных отверстий. Декоративная ответная планка из нержавеющей стали. Встроенные в дверную коробку гильзы из ABS-пластика обеспечивают тихую работу ригелей
  • Цвет:
    Moon Stone/Shellac White
  • Качество:
    Сертифицирован для РФ по ГОСТ 31173-2016. Наивысшие классы по эксплуатационным характеристикам (1) и прочности (М5)
  • Вес, кг:
    98.5

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