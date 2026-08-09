Цельнопрессованный стальной лист с декоративным тиснением.
Отделка внутри:
Мдф панель 10 мм/Зеркало.
Окраска:
Индустриальная полиэфирная порошковая краска.
Толщина полотна/коробки, мм:
86/108
Толщина стали короба, мм:
1.2
Толщина стали полотна (снаружи/внутри), мм:
1.2
Ширина наличника:
50
Эксцентрик:
Блок укомплектован эксцентриком, правильная регулировка которого обеспечивает легкость открывания и беспрепятственную работу замковых механизмов.
Тип коробки:
Открытый
Уплотнитель:
Три контура высококачественного EPDM-уплотнителя (Швеция).
Усиление:
Семь усиливающих уголков и защитный карман для замков. Дополнительную стойкость ко взлому обеспечивают три противосъемных штыря.
Утепление:
Внутри полотна установлена теплоизоляционная панель MW (Mineral Wool), которая не только обеспечивает необходимую тепло- и звукоизоляцию, но и придает дополнительную жесткость и прочность дверному блоку.
Крепление:
Блок крепится анкерными болтами через коробку (8 отверстий) или с использованием монтажных пластин (6 шт. в комплекте).
Петли:
140*20 мм на опорном подшипнике с открыванием на 180° (3 шт).
Верхний замок:
Сувальдный замок Super Lock с 3 ригелями диаметром 16 мм, 4 ключа 67(117) мм, 4-й (высший) класс.
Нижний замок:
Цилиндровый замок Super Lock с 3 ригелями диаметром 16 мм, 4-й (высший) класс.
Класс замка:
4 класс
Класс шумоизоляции:
3 класс ( 20-25 дБ)
Цилиндр:
Ключ-фиксатор 100-55/45 C МатЧерный, 5 ключей.
Накладка цилиндровая наружная:
Pro AEC SB МатЧерный (броненакладка)
Накладка цилиндровая внутренняя:
Pro EK SB МатЧерный
Накладка сувальдная наружная:
Pro ES Shutter SB МатЧерный (со шторкой)
Накладка сувальдная внутренняя:
Pro ES Shutter SB МатЧерный (со шторкой)
Ручка:
Pro A-888 SB МатЧерный
Ночная задвижка:
ЗДВ-2467
Поворотник для ночной задвижки:
Pro TT SB МатЧерный (8*60 мм)
Глазок:
Pro DV 70-130 SB МатЧерный со шторкой и углом обзора 180°
Комплектующие:
Заглушки для монтажных отверстий, чашки для противосъемных штырей.
Цвет:
Муар черный/Белый
Качество:
ГОСТ 31173-2016
Стекло:
Зеркало
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Дополнительно:
В наличии:
3 товара
Образец:
в 3 магазинах
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Описание
Особенности
Стальной дверной блок с открыванием наружу. Поставляется с правым и левым открыванием. Стабильно точные геометрические показатели, которые обеспечиваются высокой степенью автоматизации и роботизации производства. Подходит для установки в квартире (внутри подъезда).
Цельнопрессованный стальной лист с декоративным тиснением.
Отделка внутри:
Мдф панель 10 мм/Зеркало.
Окраска:
Индустриальная полиэфирная порошковая краска.
Толщина полотна/коробки, мм:
86/108
Толщина стали короба, мм:
1.2
Толщина стали полотна (снаружи/внутри), мм:
1.2
Ширина наличника:
50
Эксцентрик:
Блок укомплектован эксцентриком, правильная регулировка которого обеспечивает легкость открывания и беспрепятственную работу замковых механизмов.
Тип коробки:
Открытый
Уплотнитель:
Три контура высококачественного EPDM-уплотнителя (Швеция).
Усиление:
Семь усиливающих уголков и защитный карман для замков. Дополнительную стойкость ко взлому обеспечивают три противосъемных штыря.
Утепление:
Внутри полотна установлена теплоизоляционная панель MW (Mineral Wool), которая не только обеспечивает необходимую тепло- и звукоизоляцию, но и придает дополнительную жесткость и прочность дверному блоку.
Крепление:
Блок крепится анкерными болтами через коробку (8 отверстий) или с использованием монтажных пластин (6 шт. в комплекте).
Петли:
140*20 мм на опорном подшипнике с открыванием на 180° (3 шт).
Верхний замок:
Сувальдный замок Super Lock с 3 ригелями диаметром 16 мм, 4 ключа 67(117) мм, 4-й (высший) класс.
Нижний замок:
Цилиндровый замок Super Lock с 3 ригелями диаметром 16 мм, 4-й (высший) класс.
Класс замка:
4 класс
Класс шумоизоляции:
3 класс ( 20-25 дБ)
Цилиндр:
Ключ-фиксатор 100-55/45 C МатЧерный, 5 ключей.
Накладка цилиндровая наружная:
Pro AEC SB МатЧерный (броненакладка)
Накладка цилиндровая внутренняя:
Pro EK SB МатЧерный
Накладка сувальдная наружная:
Pro ES Shutter SB МатЧерный (со шторкой)
Накладка сувальдная внутренняя:
Pro ES Shutter SB МатЧерный (со шторкой)
Ручка:
Pro A-888 SB МатЧерный
Ночная задвижка:
ЗДВ-2467
Поворотник для ночной задвижки:
Pro TT SB МатЧерный (8*60 мм)
Глазок:
Pro DV 70-130 SB МатЧерный со шторкой и углом обзора 180°
Комплектующие:
Заглушки для монтажных отверстий, чашки для противосъемных штырей.
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