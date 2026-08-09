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  5. Дверь входная Optim Z-2 Муар черный/Белый, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Optim Z-2 Муар черный/Белый, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Optim Z-2 Муар черный/Белый, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
4,8
33 420

Дверь входная Optim Z-2 Муар черный/Белый, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой 205x96 Правое

4,8
Этот товар смотрят 34 человека
Дверь входная Optim Z-2 Муар черный/Белый, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Optim Z-2 Муар черный/Белый, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Optim Z-2 Муар черный/Белый, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Optim Z-2 Муар черный/Белый, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Optim Z-2 Муар черный/Белый, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Код товара: 1031101
Этот товар смотрят 10 человек

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Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
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Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
33 420
Доставим завтра
Дверь входная Optim Z-2 Муар черный/Белый, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой 205x96 Правое
Направление открывания:
Правое — в наличии
Левоев наличии
Правоев наличии
Размер дверного блока (ВхШ), см:
205×96
205×86
205×96
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Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    205 x 96 Правое
  • Страна:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Цвет снаружи:
    Муар черный
  • Цвет внутри:
    Белый
  • Отделка снаружи:
    Металл
  • Отделка внутри:
    МДФ

Характеристики

  • Артикул:
    033-2533
  • Длина, см:
    205
  • Ширина, см:
    96
  • Страна:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Цвет снаружи:
    Муар черный
  • Цвет внутри:
    Белый
  • Модель:
    Optim Z-2
  • Открывание:
    Правое
  • Открывание (˚):
    180
  • Исполнение:
    Металл-панель
  • Марка стали:
    Высококачественная конструкционная углеродистая сталь (08пс).
  • Отделка снаружи:
    Цельнопрессованный стальной лист с декоративным тиснением.
  • Отделка внутри:
    Мдф панель 10 мм/Зеркало.
  • Окраска:
    Индустриальная полиэфирная порошковая краска.
  • Толщина полотна/коробки, мм:
    86/108
  • Толщина стали короба, мм:
    1.2
  • Толщина стали полотна (снаружи/внутри), мм:
    1.2
  • Ширина наличника:
    50
  • Эксцентрик:
    Блок укомплектован эксцентриком, правильная регулировка которого обеспечивает легкость открывания и беспрепятственную работу замковых механизмов.
  • Тип коробки:
    Открытый
  • Уплотнитель:
    Три контура высококачественного EPDM-уплотнителя (Швеция).
  • Усиление:
    Семь усиливающих уголков и защитный карман для замков. Дополнительную стойкость ко взлому обеспечивают три противосъемных штыря.
  • Утепление:
    Внутри полотна установлена теплоизоляционная панель MW (Mineral Wool), которая не только обеспечивает необходимую тепло- и звукоизоляцию, но и придает дополнительную жесткость и прочность дверному блоку.
  • Крепление:
    Блок крепится анкерными болтами через коробку (8 отверстий) или с использованием монтажных пластин (6 шт. в комплекте).
  • Петли:
    140*20 мм на опорном подшипнике с открыванием на 180° (3 шт).
  • Верхний замок:
    Сувальдный замок Super Lock с 3 ригелями диаметром 16 мм, 4 ключа 67(117) мм, 4-й (высший) класс.
  • Нижний замок:
    Цилиндровый замок Super Lock с 3 ригелями диаметром 16 мм, 4-й (высший) класс.
  • Класс замка:
    4 класс
  • Класс шумоизоляции:
    3 класс ( 20-25 дБ)
  • Цилиндр:
    Ключ-фиксатор 100-55/45 C МатЧерный, 5 ключей.
  • Накладка цилиндровая наружная:
    Pro AEC SB МатЧерный (броненакладка)
  • Накладка цилиндровая внутренняя:
    Pro EK SB МатЧерный
  • Накладка сувальдная наружная:
    Pro ES Shutter SB МатЧерный (со шторкой)
  • Накладка сувальдная внутренняя:
    Pro ES Shutter SB МатЧерный (со шторкой)
  • Ручка:
    Pro A-888 SB МатЧерный
  • Ночная задвижка:
    ЗДВ-2467
  • Поворотник для ночной задвижки:
    Pro TT SB МатЧерный (8*60 мм)
  • Глазок:
    Pro DV 70-130 SB МатЧерный со шторкой и углом обзора 180°
  • Комплектующие:
    Заглушки для монтажных отверстий, чашки для противосъемных штырей.
  • Цвет:
    Муар черный/Белый
  • Качество:
    ГОСТ 31173-2016
  • Стекло:
    Зеркало
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Дополнительно:

  • В наличии:
    3 товара
  • Образец:
    в 3 магазинах
Яндекс Сплит - оплата частями

Описание

Особенности
Стальной дверной блок с открыванием наружу. Поставляется с правым и левым открыванием. Стабильно точные геометрические показатели, которые обеспечиваются высокой степенью автоматизации и роботизации производства. Подходит для установки в квартире (внутри подъезда).

Характеристики

  • Артикул:
    033-2533
  • Длина, см:
    205
  • Ширина, см:
    96
  • Страна:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Цвет снаружи:
    Муар черный
  • Цвет внутри:
    Белый
  • Модель:
    Optim Z-2
  • Открывание:
    Правое
  • Открывание (˚):
    180
  • Исполнение:
    Металл-панель
  • Марка стали:
    Высококачественная конструкционная углеродистая сталь (08пс).
  • Отделка снаружи:
    Цельнопрессованный стальной лист с декоративным тиснением.
  • Отделка внутри:
    Мдф панель 10 мм/Зеркало.
  • Окраска:
    Индустриальная полиэфирная порошковая краска.
  • Толщина полотна/коробки, мм:
    86/108
  • Толщина стали короба, мм:
    1.2
  • Толщина стали полотна (снаружи/внутри), мм:
    1.2
  • Ширина наличника:
    50
  • Эксцентрик:
    Блок укомплектован эксцентриком, правильная регулировка которого обеспечивает легкость открывания и беспрепятственную работу замковых механизмов.
  • Тип коробки:
    Открытый
  • Уплотнитель:
    Три контура высококачественного EPDM-уплотнителя (Швеция).
  • Усиление:
    Семь усиливающих уголков и защитный карман для замков. Дополнительную стойкость ко взлому обеспечивают три противосъемных штыря.
  • Утепление:
    Внутри полотна установлена теплоизоляционная панель MW (Mineral Wool), которая не только обеспечивает необходимую тепло- и звукоизоляцию, но и придает дополнительную жесткость и прочность дверному блоку.
  • Крепление:
    Блок крепится анкерными болтами через коробку (8 отверстий) или с использованием монтажных пластин (6 шт. в комплекте).
  • Петли:
    140*20 мм на опорном подшипнике с открыванием на 180° (3 шт).
  • Верхний замок:
    Сувальдный замок Super Lock с 3 ригелями диаметром 16 мм, 4 ключа 67(117) мм, 4-й (высший) класс.
  • Нижний замок:
    Цилиндровый замок Super Lock с 3 ригелями диаметром 16 мм, 4-й (высший) класс.
  • Класс замка:
    4 класс
  • Класс шумоизоляции:
    3 класс ( 20-25 дБ)
  • Цилиндр:
    Ключ-фиксатор 100-55/45 C МатЧерный, 5 ключей.
  • Накладка цилиндровая наружная:
    Pro AEC SB МатЧерный (броненакладка)
  • Накладка цилиндровая внутренняя:
    Pro EK SB МатЧерный
  • Накладка сувальдная наружная:
    Pro ES Shutter SB МатЧерный (со шторкой)
  • Накладка сувальдная внутренняя:
    Pro ES Shutter SB МатЧерный (со шторкой)
  • Ручка:
    Pro A-888 SB МатЧерный
  • Ночная задвижка:
    ЗДВ-2467
  • Поворотник для ночной задвижки:
    Pro TT SB МатЧерный (8*60 мм)
  • Глазок:
    Pro DV 70-130 SB МатЧерный со шторкой и углом обзора 180°
  • Комплектующие:
    Заглушки для монтажных отверстий, чашки для противосъемных штырей.
  • Цвет:
    Муар черный/Белый
  • Качество:
    ГОСТ 31173-2016
  • Стекло:
    Зеркало
Дверь входная металлическая "Optim X-2 6 см" Антик Медный/Бежевый клен (документация) (pdf)

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