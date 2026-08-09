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  5. Дверь входная Good 1 Орех гварнери/Velluto Bianco, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Good 1 Орех гварнери/Velluto Bianco, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Good 1 Орех гварнери/Velluto Bianco, 2 замка, с ночной задвижкой
4,9
45 000

Дверь входная Good 1 Орех гварнери/Velluto Bianco, 2 замка, с ночной задвижкой 205x96 Левое

4,9
Этот товар смотрят 12 человек
Дверь входная Good 1 Орех гварнери/Velluto Bianco, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Good 1 Орех гварнери/Velluto Bianco, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Good 1 Орех гварнери/Velluto Bianco, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Good 1 Орех гварнери/Velluto Bianco, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Good 1 Орех гварнери/Velluto Bianco, 2 замка, с ночной задвижкой
Дверь входная Good 1 Орех гварнери/Velluto Bianco, 2 замка, с ночной задвижкой
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Код товара: 1029177
Этот товар смотрят 30 человек

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Фото из отзыва
Фото из отзыва

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
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Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
45 000
Дверь входная Good 1 Орех гварнери/Velluto Bianco, 2 замка, с ночной задвижкой 205x96 Левое
Направление открывания:
Левое
Левое
Правое
Размер дверного блока (ВхШ), см:
205×96
205×86
205×96
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Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    205 x 96 Левое
  • Страна:
    Россия
  • Бренд:
    Verda
  • Цвет снаружи:
    Орех гварнери
  • Цвет внутри:
    Velluto Bianco
  • Отделка снаружи:
    МДФ
  • Отделка внутри:
    МДФ

Характеристики

  • Артикул:
    VRDSLUKS-0010
  • Длина, см:
    205
  • Ширина, см:
    96
  • Страна:
    Россия
  • Бренд:
    Verda
  • Цвет снаружи:
    Орех гварнери
  • Цвет внутри:
    Velluto Bianco
  • Модель:
    PP Good 1
  • Открывание:
    Левое
  • Открывание (˚):
    180
  • Исполнение:
    Панель-панель
  • Марка стали:
    Высококачественная конструкционная углеродистая сталь (08пс).
  • Отделка снаружи:
    МДФ панель Орех гварнери, патина черная
  • Отделка внутри:
    МДФ панель Velluto Bianco
  • Окраска:
    Поршково-полимерная. Черный муар
  • Толщина полотна/коробки, мм:
    105/110
  • Толщина стали короба, мм:
    1.2
  • Толщина стали полотна (снаружи/внутри), мм:
    1.2
  • Ширина наличника:
    100
  • Эксцентрик:
    Дверь укомплектована эксцентриком, правильная регулировка которого обеспечивает легкость открывания двери и беспрепятственную работу замковых механизмов.
  • Тип коробки:
    Закрытый, Утепленный
  • Уплотнитель:
    Шлегель, 3 контура
  • Усиление:
    9 ребер жесткости, замковый карман
  • Утепление:
    Пенополистирол
  • Утепление коробки:
    Нет
  • Крепление:
    Двери крепятся анкерными болтами через коробку.
  • Петли:
    3 шт. на подшипниках
  • Верхний замок:
    Сувальдный замок Galeon 817 (3 класс взломостойкости по ГОСТ 5089-2011)
  • Нижний замок:
    Цилиндровый замок Galeon 811 (4 класс взломостойкости по ГОСТ 5089-2011)
  • Класс замка:
    4 класс
  • Класс шумоизоляции:
    1 класс (более 32 дБ)
  • Цилиндр:
    Kale 132
  • Накладка цилиндровая наружная:
    Да
  • Накладка цилиндровая внутренняя:
    Да
  • Накладка сувальдная наружная:
    Да
  • Накладка сувальдная внутренняя:
    Да
  • Ручка:
    Ручка на квадратной планке раздельная стяжная
  • Ночная задвижка:
    Независимая
  • Поворотник для ночной задвижки:
    Есть
  • Глазок:
    Да
  • Вертушка цилиндровая:
    Ключ/вертушка
  • Комплектующие:
    независимая ночная задвижка, глазок, Ручка на квадратной планке раздельная стяжная черного цвета
  • Цвет:
    Орех гварнери/Velluto Bianco
  • Качество:
    ГОСТ 6629-88
  • Вес, кг:
    92
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Описание

Особенности
Серия металлических входных дверей LUKSE представляет собой идеальное решение для тех, кто ценит сочетание современного дизайна и надежности. Двери имеют стильные МДФ панели, выполненные в ультрасовременном дизайне, что делает их подходящими для различных интерьеров. Оснащены тремя контурами уплотнения, что обеспечивает отличную звуко- и теплоизоляцию, а также защиту от сквозняков. Фурнитура Гардиан гарантирует высокую степень безопасности и долговечность использования. Наполнение дверей базальтовой плитой обеспечивает дополнительную защиту от внешних воздействий и улучшает теплоизоляционные свойства. Предназначены для установки внутри помещений, что делает их отличным выбором для офисов, квартир и других жилых пространств.

Характеристики

  • Артикул:
    VRDSLUKS-0010
  • Длина, см:
    205
  • Ширина, см:
    96
  • Страна:
    Россия
  • Бренд:
    Verda
  • Цвет снаружи:
    Орех гварнери
  • Цвет внутри:
    Velluto Bianco
  • Модель:
    PP Good 1
  • Открывание:
    Левое
  • Открывание (˚):
    180
  • Исполнение:
    Панель-панель
  • Марка стали:
    Высококачественная конструкционная углеродистая сталь (08пс).
  • Отделка снаружи:
    МДФ панель Орех гварнери, патина черная
  • Отделка внутри:
    МДФ панель Velluto Bianco
  • Окраска:
    Поршково-полимерная. Черный муар
  • Толщина полотна/коробки, мм:
    105/110
  • Толщина стали короба, мм:
    1.2
  • Толщина стали полотна (снаружи/внутри), мм:
    1.2
  • Ширина наличника:
    100
  • Эксцентрик:
    Дверь укомплектована эксцентриком, правильная регулировка которого обеспечивает легкость открывания двери и беспрепятственную работу замковых механизмов.
  • Тип коробки:
    Закрытый, Утепленный
  • Уплотнитель:
    Шлегель, 3 контура
  • Усиление:
    9 ребер жесткости, замковый карман
  • Утепление:
    Пенополистирол
  • Утепление коробки:
    Нет
  • Крепление:
    Двери крепятся анкерными болтами через коробку.
  • Петли:
    3 шт. на подшипниках
  • Верхний замок:
    Сувальдный замок Galeon 817 (3 класс взломостойкости по ГОСТ 5089-2011)
  • Нижний замок:
    Цилиндровый замок Galeon 811 (4 класс взломостойкости по ГОСТ 5089-2011)
  • Класс замка:
    4 класс
  • Класс шумоизоляции:
    1 класс (более 32 дБ)
  • Цилиндр:
    Kale 132
  • Накладка цилиндровая наружная:
    Да
  • Накладка цилиндровая внутренняя:
    Да
  • Накладка сувальдная наружная:
    Да
  • Накладка сувальдная внутренняя:
    Да
  • Ручка:
    Ручка на квадратной планке раздельная стяжная
  • Ночная задвижка:
    Независимая
  • Поворотник для ночной задвижки:
    Есть
  • Глазок:
    Да
  • Вертушка цилиндровая:
    Ключ/вертушка
  • Комплектующие:
    независимая ночная задвижка, глазок, Ручка на квадратной планке раздельная стяжная черного цвета
  • Цвет:
    Орех гварнери/Velluto Bianco
  • Качество:
    ГОСТ 6629-88
  • Вес, кг:
    92

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