Ручка поворотная BK6.R.SLR52 (BK6 SLR) CP-8 хром

Описание

Ручки поворотные на круглом основании Fuaro BK6 SL подходят для установки на внутренние входные и межкомнатные двери.

Минимализм, чёткие линии, лаконичный стиль в наиболее актуальных цветах - выбор самых взыскательных пользователей. Изготавливаются из легированного сплава zamak и первичного алюминия.

Посадочные размеры оснований совместимы со всеми типами межкомнатных механизмов. Гальваническое покрытие прошло тест на устойчивость к коррозии в соляном тумане - более 96 часов.

В комплект входят: соединительный квадрат 6x70 мм, саморезы, стяжные винты.

Подходят для установки на двери 38 - 45 мм