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  6. Ручка поворотная BK6.R.SLR52 (BK6 SLR) GOLD-24 (золото 24к)
Ручка поворотная BK6.R.SLR52 (BK6 SLR) GOLD-24 (золото 24к)
Ручка поворотная BK6.R.SLR52 (BK6 SLR) GOLD-24 (золото 24к)
4,9
559

Ручка поворотная BK6.R.SLR52 (BK6 SLR) GOLD-24 (золото 24к)

4,9
Этот товар смотрят 28 человек
Ручка поворотная BK6.R.SLR52 (BK6 SLR) GOLD-24 (золото 24к)
Ручка поворотная BK6.R.SLR52 (BK6 SLR) GOLD-24 (золото 24к)
Ручка поворотная BK6.R.SLR52 (BK6 SLR) GOLD-24 (золото 24к)
Код товара: 938280
Этот товар смотрят 12 человек

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559
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Ручка поворотная BK6.R.SLR52 (BK6 SLR) GOLD-24 (золото 24к)
Цвет: Золото
Ручка поворотная BK6.R.SLR52 (BK6 SLR) GOLD-24 (золото 24к)
Ручка поворотная BK6.R.SLR52 SSG-39 (BK6 SLR) сатинированное золото Ручка поворотная BK6.R.SLR52 (BK6 SLR) GR-23 графит Ручка поворотная BK6.R.SLR52 (BK6 SLR) CP-8 хром

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Цвет:
    Золото
  • Страна происхождения:
    Китай
  • Бренд:
    Fuaro
  • Материал:
    Zamak

Характеристики

  • Артикул:
    47431
  • Цвет:
    Золото
  • Страна происхождения:
    Китай
  • Бренд:
    Fuaro
  • Материал:
    Zamak
  • Стиль:
    Модерн
  • Вес, кг:
    0.15
  • Способ установки:
    Ручная установка
  • Гарантия (лет):
    1
  • Тип упаковки:
    Подвес
  • Размер упаковки, мм:
    127x95x50
  • Тип розетки:
    Круглая
  • Комплектующие:
    Соединительный квадрат 6x70 мм, саморезы, стяжные винты.
  • Квадрат:
    6 мм
  • Серия:
    SLR
  • Толщина дверного полотна, мм:
    38 - 45 мм
  • Тип:
    Для входных дверей
  • Для двери весом:
    Не имеет значения
  • Количество шт. в упаковке:
    1
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Описание

Ручки поворотные на круглом основании Fuaro BK6 SL подходят для установки на внутренние входные и межкомнатные двери.
Минимализм, чёткие линии, лаконичный стиль в наиболее актуальных цветах - выбор самых взыскательных пользователей. Изготавливаются из легированного сплава zamak и первичного алюминия.
Посадочные размеры оснований совместимы со всеми типами межкомнатных механизмов. Гальваническое покрытие прошло тест на устойчивость к коррозии в соляном тумане - более 96 часов.
В комплект входят: соединительный квадрат 6x70 мм, саморезы, стяжные винты.
Подходят для установки на двери 38 - 45 мм

Характеристики

  • Артикул:
    47431
  • Цвет:
    Золото
  • Страна происхождения:
    Китай
  • Бренд:
    Fuaro
  • Материал:
    Zamak
  • Стиль:
    Модерн
  • Вес, кг:
    0.15
  • Способ установки:
    Ручная установка
  • Гарантия (лет):
    1
  • Тип упаковки:
    Подвес
  • Размер упаковки, мм:
    127x95x50
  • Тип розетки:
    Круглая
  • Комплектующие:
    Соединительный квадрат 6x70 мм, саморезы, стяжные винты.
  • Квадрат:
    6 мм
  • Серия:
    SLR
  • Толщина дверного полотна, мм:
    38 - 45 мм
  • Тип:
    Для входных дверей
  • Для двери весом:
    Не имеет значения
  • Количество шт. в упаковке:
    1

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