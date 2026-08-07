Ручка поворотная BK6.R.SLR52 (BK6 SLR) GOLD-24 (золото 24к)

Соединительный квадрат 6x70 мм, саморезы, стяжные винты.
Квадрат:
6 мм
Серия:
SLR
Толщина дверного полотна, мм:
38 - 45 мм
Тип:
Для входных дверей
Для двери весом:
Не имеет значения
Количество шт. в упаковке:
1
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Описание
Ручки поворотные на круглом основании Fuaro BK6 SL подходят для установки на внутренние входные и межкомнатные двери.
Минимализм, чёткие линии, лаконичный стиль в наиболее актуальных цветах - выбор самых взыскательных пользователей. Изготавливаются из легированного сплава zamak и первичного алюминия.
Посадочные размеры оснований совместимы со всеми типами межкомнатных механизмов. Гальваническое покрытие прошло тест на устойчивость к коррозии в соляном тумане - более 96 часов.
В комплект входят: соединительный квадрат 6x70 мм, саморезы, стяжные винты.
Подходят для установки на двери 38 - 45 мм
Характеристики
Артикул:
47431
Цвет:
Золото
Страна происхождения:
Китай
Бренд:
Fuaro
Материал:
Zamak
Стиль:
Модерн
Вес, кг:
0.15
Способ установки:
Ручная установка
Гарантия (лет):
1
Тип упаковки:
Подвес
Размер упаковки, мм:
127x95x50
Тип розетки:
Круглая
Комплектующие:
Соединительный квадрат 6x70 мм, саморезы, стяжные винты.
Квадрат:
6 мм
Серия:
SLR
Толщина дверного полотна, мм:
38 - 45 мм
Тип:
Для входных дверей
Для двери весом:
Не имеет значения
Количество шт. в упаковке:
1
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Отзывы и вопросы о товаре0