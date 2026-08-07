Ручка поворотная BKW8x75.K.TRD62 CP-8 хром ПЛАСТИК

Поворотная ручка на квадратном основании Fuaro BKW8 XL без ответной части подходит для установки на металлические и межкомнатные двери. Разработана в составе комплекта TOR XL, в который входят также поворотник, накладки на сувальду, цилиндр и броненакладки в едином дизайне. Продаётся как в составе комплекта, так и отдельно. Материал изготовления: сталь, поворотник - пластик.
Гальваническое покрытие прошло тест на устойчивость к коррозии в соляном тумане - более 96 часов. Цвет: хром.
В комплекте вставленный квадрат 8х75 мм и крепёж
Характеристики
Артикул:
49429
Цвет:
Хром
Страна происхождения:
Китай
Бренд:
Fuaro
Материал:
Сталь/Пластик
Стиль:
Модерн
Вес, кг:
0.122
Способ установки:
Ручная установка
Гарантия (лет):
1
Тип упаковки:
Пакет
Размер упаковки, мм:
91x82x79
Тип розетки:
Квадратная
Комплектующие:
В комплекте вставленный квадрат 8х75 мм и крепёж.
Квадрат:
8 мм
Серия:
TOROID
Толщина дверного полотна, мм:
Для любой толщины двери
Тип:
Для входных дверей
Количество шт. в упаковке:
1
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