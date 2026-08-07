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  6. Ручка поворотная BKW8x75.K.TRD62 SSC-16 сатинированный хром ПЛАСТИК
Ручка поворотная BKW8x75.K.TRD62 SSC-16 сатинированный хром ПЛАСТИК
Ручка поворотная BKW8x75.K.TRD62 SSC-16 сатинированный хром ПЛАСТИК
5,0
258

Ручка поворотная BKW8x75.K.TRD62 SSC-16 сатинированный хром ПЛАСТИК

5,0
Этот товар смотрят 18 человек
Ручка поворотная BKW8x75.K.TRD62 SSC-16 сатинированный хром ПЛАСТИК
Ручка поворотная BKW8x75.K.TRD62 SSC-16 сатинированный хром ПЛАСТИК
Ручка поворотная BKW8x75.K.TRD62 SSC-16 сатинированный хром ПЛАСТИК
Код товара: 938285
Этот товар смотрят 26 человек

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258
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Ручка поворотная BKW8x75.K.TRD62 SSC-16 сатинированный хром ПЛАСТИК
Цвет: Сатинированный хром
Ручка поворотная BKW8x75.K.TRD62 SSC-16 сатинированный хром ПЛАСТИК
Ручка поворотная BKW8x75.K.TRD62 CP-8 хром ПЛАСТИК Ручка поворотная BKW8x75.K.TRD62 BL-24 черный ПЛАСТИК

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Цвет:
    Сатинированный хром
  • Страна происхождения:
    Китай
  • Бренд:
    Fuaro
  • Материал:
    Сталь/Пластик

Характеристики

  • Артикул:
    58359
  • Цвет:
    Сатинированный хром
  • Страна происхождения:
    Китай
  • Бренд:
    Fuaro
  • Материал:
    Сталь/Пластик
  • Стиль:
    Модерн
  • Вес, кг:
    0.122
  • Способ установки:
    Ручная установка
  • Гарантия (лет):
    1
  • Тип упаковки:
    Пакет
  • Размер упаковки, мм:
    93x82x80
  • Тип розетки:
    Квадратная
  • Комплектующие:
    В комплекте вставленный квадрат 8х75 мм и крепёж.
  • Квадрат:
    8 мм
  • Серия:
    TOROID
  • Толщина дверного полотна, мм:
    Для любой толщины двери
  • Тип:
    Для входных дверей
  • Количество шт. в упаковке:
    1
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Описание

Поворотная ручка на квадратном основании Fuaro BKW8 XL без ответной части подходит для установки на металлические и межкомнатные двери. Разработана в составе комплекта TOR XL, в который входят также поворотник, накладки на сувальду, цилиндр и броненакладки в едином дизайне. Продаётся как в составе комплекта, так и отдельно. Материал изготовления: сталь, поворотник - пластик.
Гальваническое покрытие прошло тест на устойчивость к коррозии в соляном тумане - более 96 часов. Цвет: сатинированный хром.
В комплекте вставленный квадрат 8х75 мм и крепёж.

Характеристики

  • Артикул:
    58359
  • Цвет:
    Сатинированный хром
  • Страна происхождения:
    Китай
  • Бренд:
    Fuaro
  • Материал:
    Сталь/Пластик
  • Стиль:
    Модерн
  • Вес, кг:
    0.122
  • Способ установки:
    Ручная установка
  • Гарантия (лет):
    1
  • Тип упаковки:
    Пакет
  • Размер упаковки, мм:
    93x82x80
  • Тип розетки:
    Квадратная
  • Комплектующие:
    В комплекте вставленный квадрат 8х75 мм и крепёж.
  • Квадрат:
    8 мм
  • Серия:
    TOROID
  • Толщина дверного полотна, мм:
    Для любой толщины двери
  • Тип:
    Для входных дверей
  • Количество шт. в упаковке:
    1

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