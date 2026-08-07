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  6. Ручка поворотная с фиксацией ключом BK6.FIX.JK BL-24 черный
Ручка поворотная с фиксацией ключом BK6.FIX.JK BL-24 черный
Ручка поворотная с фиксацией ключом BK6.FIX.JK BL-24 черный
5,0
864

Ручка поворотная с фиксацией ключом BK6.FIX.JK BL-24 черный

5,0
Этот товар смотрят 11 человек
Ручка поворотная с фиксацией ключом BK6.FIX.JK BL-24 черный
Ручка поворотная с фиксацией ключом BK6.FIX.JK BL-24 черный
Ручка поворотная с фиксацией ключом BK6.FIX.JK BL-24 черный
Ручка поворотная с фиксацией ключом BK6.FIX.JK BL-24 черный
Ручка поворотная с фиксацией ключом BK6.FIX.JK BL-24 черный
Ручка поворотная с фиксацией ключом BK6.FIX.JK BL-24 черный
Код товара: 927792
Этот товар смотрят 5 человек

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Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
45911 Защелка врезная PLASTLP96WC-50 BL черный
45911 ⋅ 453 ₽
 453
453
44485 Защелка врезная PLASTLP45-8 (LP45-8) BL черный
44485 ⋅ 147 ₽
 147
147
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Ручка поворотная с фиксацией ключом BK6.FIX.JK BL-24 черный
Цвет: Черный
Ручка поворотная с фиксацией ключом BK6.FIX.JK BL-24 черный
Ручка поворотная с фиксацией ключом BK6.FIX.JK AB-7 бронза Ручка поворотная с фиксацией ключом BK6.FIX.JK SN-3 мат.никель Ручка поворотная с фиксацией ключом BK6.FIX.JK CP-8 хром Ручка поворотная с фиксацией ключом BK6.FIX.JK GP-5 золото Ручка поворотная с фиксацией ключом BK6.FIX.JK WH-19 белый

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
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С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Цвет:
    Черный
  • Страна происхождения:
    Китай
  • Бренд:
    Ajax
  • Материал:
    Алюминий

Характеристики

  • Артикул:
    49807
  • Цвет:
    Черный
  • Страна происхождения:
    Китай
  • Бренд:
    Ajax
  • Материал:
    Алюминий
  • Стиль:
    Модерн
  • Вес, кг:
    0.244
  • Способ установки:
    Для ручной установки
  • Гарантия (лет):
    1
  • Тип упаковки:
    Блистер
  • Размер упаковки, мм:
    102x69x55
  • Тип розетки:
    Квадратная
  • Комплектующие:
    Ручка-поворотная с соединительным квадратом 6x60 мм, цилиндр, 3 перфорированных ключа, комплект крепежа.
  • Квадрат:
    8 мм
  • Серия:
    JK
  • Толщина дверного полотна, мм:
    От 30 мм
  • Тип:
    Для межкомнатных дверей
  • Количество шт. в упаковке:
    1
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Дополнительно:

  • В наличии:
    1144 товара

Описание

Ручка поворотная с фиксацией ключом Ajax BK6.FIX на квадратном основании серии JK предназначена для установки на межкомнатные двери. Используется вместе с задвижкой, защелкой или корпусом цилиндрового замка для двухстороннего закрывания дверей. Запирание с внешней стороны производится на ключ, с внутренней - на поворотную ручку.
Основной материал изготовления: замак. Материал изготовления цилиндрового механизма - латунь. Гальваническое покрытие прошло тест на устойчивость к коррозии в соляном тумане и соответствует 1 классу ГОСТ. Цвет: черный. В комплект входят: ручка-поворотная с соединительным квадратом 6x60 мм, цилиндр, 3 перфорированных ключа, комплект крепежа. Упаковка: блистер. Гарантия: 1 год.

Характеристики

  • Артикул:
    49807
  • Цвет:
    Черный
  • Страна происхождения:
    Китай
  • Бренд:
    Ajax
  • Материал:
    Алюминий
  • Стиль:
    Модерн
  • Вес, кг:
    0.244
  • Способ установки:
    Для ручной установки
  • Гарантия (лет):
    1
  • Тип упаковки:
    Блистер
  • Размер упаковки, мм:
    102x69x55
  • Тип розетки:
    Квадратная
  • Комплектующие:
    Ручка-поворотная с соединительным квадратом 6x60 мм, цилиндр, 3 перфорированных ключа, комплект крепежа.
  • Квадрат:
    8 мм
  • Серия:
    JK
  • Толщина дверного полотна, мм:
    От 30 мм
  • Тип:
    Для межкомнатных дверей
  • Количество шт. в упаковке:
    1

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