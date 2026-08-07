Ручка поворотная с фиксацией ключом BK6.FIX.JK GP-5 золото

Ручка-поворотная с соединительным квадратом 6x60 мм, цилиндр, 3 перфорированных ключа, комплект крепежа.
Серия:
JK
Толщина дверного полотна, мм:
От 30 мм
Тип:
Для межкомнатных дверей
Количество шт. в упаковке:
1
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Описание
Ручка поворотная с фиксацией ключом Ajax BK6.FIX на квадратном основании серии JK предназначена для установки на межкомнатные двери. Используется вместе с задвижкой, защелкой или корпусом цилиндрового замка для двухстороннего закрывания дверей. Запирание с внешней стороны производится на ключ, с внутренней - на поворотную ручку.
Основной материал изготовления: замак. Материал изготовления цилиндрового механизма - латунь. Гальваническое покрытие прошло тест на устойчивость к коррозии в соляном тумане и соответствует 1 классу ГОСТ. Цвет: золото. В комплект входят: ручка-поворотная с соединительным квадратом 6x60 мм, цилиндр, 3 перфорированных ключа, комплект крепежа. Упаковка: блистер. Гарантия: 1 год.
Характеристики
Артикул:
49801
Цвет:
Золото
Страна происхождения:
Китай
Бренд:
Ajax
Материал:
Алюминий
Стиль:
Модерн
Вес, кг:
0.244
Способ установки:
Для ручной установки
Гарантия (лет):
1
Тип упаковки:
Блистер
Размер упаковки, мм:
100x69x60
Тип розетки:
Квадратная
Комплектующие:
Ручка-поворотная с соединительным квадратом 6x60 мм, цилиндр, 3 перфорированных ключа, комплект крепежа.
Серия:
JK
Толщина дверного полотна, мм:
От 30 мм
Тип:
Для межкомнатных дверей
Количество шт. в упаковке:
1
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