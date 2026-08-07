Ручка на круглой розетке Morelli AZRIELI MH-57-R6T MSC матовый сатинированный хром

Описание

Ручка дверная MORELLY MH-57-R6T MSC AZRIELI мат. сатинированный хром



Дверная ручка MH-57-R6T MSC AZRIELI изготовлена из ЦАМ - сплава, содержащего цинк, алюминий и медь, покрытие многослойное гальваническое. Соединительный квадрат ручки 8х105 мм. Цвет мат. сатинированный хром.



Дверные ручки Morelli, соответствуют высшему классу надежности. Гальваническое покрытие прошло тест на устойчивость к коррозии в соляном тумане - более 120 часов. Ресурс работы дверных ручек более 200 000 циклов открывания/закрывания, что гарантирует безотказную работу двери более чем на 10 лет.



Стяжные винты в комплекте обеспечивают более прочное крепление на полотне двери, подходят для установки на двери толщиной 35-55 мм.



В комплект входят: Комплект ручек на 1 дверь (2 шт.) + стяжные винты (2 шт.), соединительный квадрат 8x105 мм (1 шт.), саморезы, фиксирующие винты, шестигранник + инструкция по монтажу.