Ручка на круглой розетке Morelli AZRIELI MH-57-R6T SC матовый хром

MORELLI Ручка дверная MH-57-R6T SC, AZRIELI на круглой розетке 6 мм, цвет - матовый хром 9015183 - это элегантная дверная ручка, идеально подходящая для межкомнатных дверей. Ее цвет матовый сатинированный хром выглядит стильно и современно, придавая двери изысканность и шарм. Эта ручка представляет собой идеальное сочетание функциональности и эстетики, принося в ваш интерьер нотку роскоши.
Продукт выполнен из высококачественных материалов, что гарантирует его долговечность и надежность. Он удобен в использовании и имеет эргономичную форму, которая позволяет легко открывать и закрывать дверь. Благодаря прочному механизму и надежным компонентам, ручка обеспечивает плавное и бесшумное движение, что создает комфортную атмосферу в вашем доме.
MH-57-R6T MSC легко устанавливается на дверь, благодаря своему универсальному дизайну и стандартным размерам. Она подходит для большинства межкомнатных дверей и прекрасно вписывается в различные стили интерьера - от классики до современности.
Характеристики
Артикул:
9015183
Длина, мм:
135
Высота, см:
61
Материал:
ЦАМ
Бренд:
Morelli
Гарантия (лет):
1
Количество в упаковке, шт.:
1
Отделка:
Гальваника
Серия:
SIMPLE
Стиль:
Модерн
Страна происхождения:
Италия
Тип розетки:
Круглая
Тип упаковки:
Kоробка
Цвет:
Матовый хром
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Отзывы и вопросы о товаре0