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  6. Ручка на круглой розетке Morelli AZRIELI MH-57-R6T SC матовый хром
Ручка на круглой розетке Morelli AZRIELI MH-57-R6T SC матовый хром
Ручка на круглой розетке Morelli AZRIELI MH-57-R6T SC матовый хром
4,8
3 350

Ручка на круглой розетке Morelli AZRIELI MH-57-R6T SC матовый хром

4,8
Этот товар смотрят 23 человека
Ручка на круглой розетке Morelli AZRIELI MH-57-R6T SC матовый хром
Ручка на круглой розетке Morelli AZRIELI MH-57-R6T SC матовый хром
Ручка на круглой розетке Morelli AZRIELI MH-57-R6T SC матовый хром
Ручка на круглой розетке Morelli AZRIELI MH-57-R6T SC матовый хром
Код товара: 959839
Этот товар смотрят 24 человека

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Гарантийный срок 18 месяцев
3 350
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Ручка на круглой розетке Morelli AZRIELI MH-57-R6T SC матовый хром
Цвет: Матовый хром
Ручка на круглой розетке Morelli AZRIELI MH-57-R6T SC матовый хром
Ручка на круглой розетке Morelli AZRIELI MH-57-R6T MSG матовое сатинированное золото Ручка на круглой розетке Morelli AZRIELI MH-57-R6T MSC матовый сатинированный хром Ручка на круглой розетке Morelli AZRIELI MH-57-R6T BL черный

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ШхВхГ), см:
    5,2 x 6,1
  • Длина, мм:
    135
  • Материал:
    ЦАМ
  • Бренд:
    Morelli
  • Гарантия (лет):
    1

Характеристики

  • Артикул:
    9015183
  • Длина, мм:
    135
  • Высота, см:
    61
  • Материал:
    ЦАМ
  • Бренд:
    Morelli
  • Гарантия (лет):
    1
  • Количество в упаковке, шт.:
    1
  • Отделка:
    Гальваника
  • Серия:
    SIMPLE
  • Стиль:
    Модерн
  • Страна происхождения:
    Италия
  • Тип розетки:
    Круглая
  • Тип упаковки:
    Kоробка
  • Цвет:
    Матовый хром
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Дополнительно:

  • Образец:
    в 1 магазинах

Описание

MORELLI Ручка дверная MH-57-R6T SC, AZRIELI на круглой розетке 6 мм, цвет - матовый хром 9015183 - это элегантная дверная ручка, идеально подходящая для межкомнатных дверей. Ее цвет матовый сатинированный хром выглядит стильно и современно, придавая двери изысканность и шарм. Эта ручка представляет собой идеальное сочетание функциональности и эстетики, принося в ваш интерьер нотку роскоши.

Продукт выполнен из высококачественных материалов, что гарантирует его долговечность и надежность. Он удобен в использовании и имеет эргономичную форму, которая позволяет легко открывать и закрывать дверь. Благодаря прочному механизму и надежным компонентам, ручка обеспечивает плавное и бесшумное движение, что создает комфортную атмосферу в вашем доме.

MH-57-R6T MSC легко устанавливается на дверь, благодаря своему универсальному дизайну и стандартным размерам. Она подходит для большинства межкомнатных дверей и прекрасно вписывается в различные стили интерьера - от классики до современности.

Характеристики

  • Артикул:
    9015183
  • Длина, мм:
    135
  • Высота, см:
    61
  • Материал:
    ЦАМ
  • Бренд:
    Morelli
  • Гарантия (лет):
    1
  • Количество в упаковке, шт.:
    1
  • Отделка:
    Гальваника
  • Серия:
    SIMPLE
  • Стиль:
    Модерн
  • Страна происхождения:
    Италия
  • Тип розетки:
    Круглая
  • Тип упаковки:
    Kоробка
  • Цвет:
    Матовый хром

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