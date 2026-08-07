Ручка раздельная R.ARC.R52.EXTRA CP-8 хром

Дверные ручки Punto серии ArcFit - это стильные, модные, эргономичные формы c современным ультратонким основанием 6мм. Гальваническое покрытие без использования цианистой меди. Стойкость покрытия в соляном тумане - 72 часа. Покрытие прошло тест на устойчивость к коррозии в соляном тумане. Ресурс работы дверных ручек более 300 000 циклов открывания/закрывания, что гарантирует 15 лет службы изделия. Материал - алюминий. Комплектация: соединительный квадрат 8*105 мм, комплект крепежной фурнитуры, инструкция по установке. Гарантия: 5 лет.
Характеристики
Артикул:
47155
Материал:
Алюминий
Бренд:
Punto
Вес, кг:
0.415
Гарантия (лет):
5
Количество в упаковке, шт.:
1
Отделка:
Гальваника
Серия:
ARC.R
Стиль:
Модерн
Страна происхождения:
Китай
Тип розетки:
Круглая
Тип упаковки:
Коробка
Цвет:
Хром
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Отзывы и вопросы о товаре0