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  6. Ручка раздельная R.ARC.R52.EXTRA SSG-39 сатин. золото
Ручка раздельная R.ARC.R52.EXTRA SSG-39 сатин. золото
Ручка раздельная R.ARC.R52.EXTRA SSG-39 сатин. золото
4,8
839

Ручка раздельная R.ARC.R52.EXTRA SSG-39 сатин. золото

4,8
Этот товар смотрят 34 человека
Ручка раздельная R.ARC.R52.EXTRA SSG-39 сатин. золото
Ручка раздельная R.ARC.R52.EXTRA SSG-39 сатин. золото
Ручка раздельная R.ARC.R52.EXTRA SSG-39 сатин. золото
Ручка раздельная R.ARC.R52.EXTRA SSG-39 сатин. золото
Код товара: 821181
Этот товар смотрят 14 человек

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Гарантийный срок 18 месяцев
839
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Ручка раздельная R.ARC.R52.EXTRA SSG-39 сатин. золото
Цвет: Сатинированное золото
Ручка раздельная R.ARC.R52.EXTRA SSG-39 сатин. золото
Ручка раздельная R.ARC.R52.EXTRA CP-8 хром Ручка раздельная R.ARC.R52.EXTRA BL-24 черный Ручка раздельная R.ARC.R52.EXTRA SSC-16 сатин.хром Ручка раздельная R.ARC.R52.EXTRA SN-3 мат.никель

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Материал:
    Алюминий
  • Бренд:
    Punto
  • Вес, кг:
    0.415
  • Гарантия (лет):
    5

Характеристики

  • Артикул:
    47939
  • Материал:
    Алюминий
  • Бренд:
    Punto
  • Вес, кг:
    0.415
  • Гарантия (лет):
    5
  • Количество в упаковке, шт.:
    1
  • Отделка:
    Гальваника
  • Серия:
    ARC.R
  • Стиль:
    Модерн
  • Страна происхождения:
    Китай
  • Тип розетки:
    Круглая
  • Тип упаковки:
    Коробка
  • Цвет:
    Сатинированное золото
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Дополнительно:

  • В наличии:
    16 товаров
  • Образец:
    в 4 магазинах
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Описание

Дверные ручки Punto EXTRA серии ArcanFix - это ручки с уникальным запатентованным методом крепления ручек при помощи тросика. Простой и быстрый монтаж ручек на дверь. Благодаря креплению ArcanFix дверные ручки будут надежно закреплены на полотне двери и рекомендованы для эксплуатации даже на очень тяжелых дверях. При эксплуатации не придется постоянно подкручивать фиксирующие винты, ручки на нашем основании никогда не разболтаются. Гальваническое покрытие без использования цианистой меди. Покрытие прошло тест на устойчивость к коррозии в соляном тумане. Ресурс работы дверных ручек более 300 000 циклов открывания/закрывания, что гарантирует 15 лет эксплуатации. Материал - алюминий. Тонкое основание ручек: 6 мм. Комплектация: соединительный квадрат 8*105 мм, комплект крепежной фурнитуры, тросик, инструкция по установке. Гарантия: 5 лет.

Характеристики

  • Артикул:
    47939
  • Материал:
    Алюминий
  • Бренд:
    Punto
  • Вес, кг:
    0.415
  • Гарантия (лет):
    5
  • Количество в упаковке, шт.:
    1
  • Отделка:
    Гальваника
  • Серия:
    ARC.R
  • Стиль:
    Модерн
  • Страна происхождения:
    Китай
  • Тип розетки:
    Круглая
  • Тип упаковки:
    Коробка
  • Цвет:
    Сатинированное золото

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